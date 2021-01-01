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Несмотря на карантин: 5 мест, где можно покататься на коньках

Спецтема: Новый год 2021
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Карантинные меры не помешают желающим покататься на льду.
Несмотря на карантин: 5 мест, где можно покататься на коньках
Несмотря на карантин: 5 мест, где можно покататься на коньках
freepik.com

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Но на всех городских катках будут соблюдать правила социальной дистанции. Об этом рассказали в программе «Утро по-киевски» на телеканале «Киев».

Где же можно будет покататься на коньках уже в ближайшее время?

  • Каток в Резиденции святого Николая возле офиса Президента Украины

Несмотря на карантин: 5 мест, где можно покататься на коньках
Несмотря на карантин: 5 мест, где можно покататься на коньках
freepik.com

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Сюда, начиная с 19 декабря, на протяжении всей зимы можно будет попасть бесплатно. Но придется записаться в электронную очередь, чтобы не нарушать карантинные ограничения. Здесь можно будет покататься на своих коньках или взять напрокат. Сейчас каток на стадии монтажа.

  • Контрактовая площадь

Вскоре откроют каток и на Контрактовой. Вход будет стоить около 100 грн. Рядом с ним установят горки и праздничную елку. Дата открытия будет объявлено в ближайшее время.

  • Осокорки

Несмотря на карантин: 5 мест, где можно покататься на коньках
Несмотря на карантин: 5 мест, где можно покататься на коньках
freepik.com

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Если вам интересует вселенная Гарри Поттера, тогда этот каток для вас. 5 декабря открылось зимний городок недалеко от станции метро Осокорки. Там построен свой Хогвартс и гигантский каток площадью 800 квадратных метров. Один билет с арендой коньков и носков обойдется в 180 грн.

  • Национальный выставочный центр

Этот зимний аттракцион киевляне давно уже полюбили. Он начнет работать с 12 декабря. Здесь можно будет рядом с праздничной елкой покататься на огромном катке, а также на горке. Кроме того посетителей ждет резиденция Санты, музей науки, динозавры морских глубин и много других развлечений. Если рассчитываться карточкой, то цена за вход составит 126 грн.

  • Демеевская площадь

Несмотря на карантин: 5 мест, где можно покататься на коньках
Несмотря на карантин: 5 мест, где можно покататься на коньках
freepik.com

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Не забываем и о катке возле Центрального автовокзала на территории кондитерской фабрики. Здесь уже с 30 ноября начал работать зимний городок. Площадь катка 2 тысячи квадратных метров. В центре, как всегда, праздничная елка. Для посетителей создана электронный очередь, чтобы избежать скопления людей. Билет стоит 130 грн. Но вход в зимний городок бесплатный.

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Теги: каток, коньки
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Источник: Ivonа bigmir)net

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