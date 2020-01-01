Как задобрить Георгия Победоносца и почему нельзя брать в долг?

Запреты дня 9 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Юрьев день depositphotos.com

В среду, 9 декабря 2020 года, православные христиане чтут память великомученика Георгия Победоносца в день освящения Георгиевской церкви в Киеве.

В народе этот день называют Егорий Осенний, Егорий Зимний, Егорий Холодный, Юрий Холодный и Юрьев день.

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Что нельзя делать на Юрьев день 9 декабря 2020?

ходить в лес

ходить на охоту

отправляться в дальнюю дорогу

сквернословить

давать и брать в долг

лениться.

Приметы на Юрьев день 9 декабря 2020

На Егория Осеннего принято бережно относиться к своим финансам: прежде люди старались отдать все долги до Юрьева дня. Считалось, что тот, кто успеет отдать все, что занимал, до этого дня, сможет в грядущем году заработать достаточно денег, чтобы впредь не пришлось занимать.

Мужчины на Юрьев день занимались обивкой окон и дверей изолирующими материалами, чтобы холод не проникал в жилище, женщины - пекли обрядовое печенье в форме лошадок. Его молодежь несла в поле, чтобы задобрить святого Георгия (Егория, Юрия) - повелителя волков и охранника домашнего скота и покровителя земледельцев.

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Другие праздники 9 декабря 2020

Международный день борьбы с коррупцией

Международный день памяти жертв геноцида

День работников штабных подразделений МВД Украины.

Именины 9 декабря 2020

По православным святцам день ангела отмечают Афанасий (бессмертный), Василий (царственный), Георгий (земледелец), Даниил (Бог - суд мой), Иван (благодать Божья), Илья (Бог мой Господь), Иннокентий (невинный), Михаил (подобный Богу), Назар (посвященный Богу), Николай (побеждающий народ), Никон (побеждающий), Петр (скала, камень), Тихон (судьба), Федосей (данный Богом), Юлиан (из рода Юлиев) и Яков (следующий по пятам).

По католическим - Валерия (сильная), Василий (царственный), Иван (благодать Божья), Изабелла (Богом я клянусь), Клара (светлая), Петр (скала, камень), Прокл (прославленный) и Юлиан (из рода Юлиев).

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