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Запреты дня 7 декабря 2020: Чего нельзя делать на Екатерины

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В народе на Екатерины гадали о суженном и молились о счастливом браке .

На Екатерины моляться о счастье в браке
На Екатерины моляться о счастье в браке
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В понедельник, 7 декабря 2020, православная церковь чтит память святой великомученицы Екатерины.

Чего категорически нельзя делать 7 декабря расскажет Ivona.

В народе праздник назвали “Катерины Санницы“. 

В этот день было принято гадать и просить о доброй семье и счастливой семейной жизни.

  • Чего нельзя делать 7 декабря день Екатерины 

В день Екатерины нельзя:

  • заниматься домашней работой, шить вышивать, стирать
  • в день Екатерины нежелательно объедаться, стоит помнить о том, что наступил Рождественский пост
  • также на Екатерины нельзя ссориться и думать негативные мысли.

На Екатерины было принято гадать на суженого, возносить молитвы заступнице о счастливом браке и долгой любви.

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, день екатерины когда
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Источник: pagesix.com

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