Запреты дня 7 декабря 2020: Чего нельзя делать на Екатерины
В народе на Екатерины гадали о суженном и молились о счастливом браке .
Читай также: “Мурашки по телу“: Каменских показала, как ее отогревали на съемках
В понедельник, 7 декабря 2020, православная церковь чтит память святой великомученицы Екатерины.
Чего категорически нельзя делать 7 декабря расскажет Ivona.
В народе праздник назвали “Катерины Санницы“.
В этот день было принято гадать и просить о доброй семье и счастливой семейной жизни.
- Чего нельзя делать 7 декабря день Екатерины
В день Екатерины нельзя:
- заниматься домашней работой, шить вышивать, стирать
- в день Екатерины нежелательно объедаться, стоит помнить о том, что наступил Рождественский пост
- также на Екатерины нельзя ссориться и думать негативные мысли.
На Екатерины было принято гадать на суженого, возносить молитвы заступнице о счастливом браке и долгой любви.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- гороскоп на 2021 для всех знаков Зодиака
- гороскоп на 2021 года для всех знаков Зодиака по восточному календарю.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил