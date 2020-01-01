Запреты дня 6 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Митрофана

В Митрофанов день 6 декабря предки устраивали народные гулянья, забавы и игры .

В Митрофанов день лучше не объедаться depositphotos.com

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В воскресенье, 6 декабря. 2020, православная церковь чтит память святителя Митрофана. Праведник жил в XVII веке. Первую половину жизни прожил в семье, был женат и имел детей. А в 40-летнем возрасте овдовел и ушёл в монастырь.

Со временем Митрофан стал настоятелем монастыря, запомнился сильными религиозными устоями. Он активно строил новые храмы и всегда ревностно относился к моральному облику священнослужителей.

6 декабря - что можно делать

Наши предки обычно проводили Митрофана весело, они устраивали народные гуляния, играли, пели, собирались на вечерницы. Сейчас желательно не “пировать“ в этот день, поскольку наступает Рождественский пост.

Гадания на Митрофана

Митрофанов день способствовал всяким заговором и молитвам.

предки в этот день гадали о тех, кто на войне. Выпекали три булки, в одной из которых запекали крест. Одну клали на пороге, другую возле икон, а третью на лавку. Если на пороге оказалось булка, которая с крестом, то скоро ушедший на войну должен был вернуться.

6 декабря матери могли сделать обереги сыновьям. Тем, кого собирались призывать в армию, на ткань наговаривали: “Я тебя родила, холила и лелеяла, ночь недосыпала, жизнь проживала, я с тобой буду всегда, ничего не станется с моим сыночком, никакая беда. Руками отведу, словами заговорю, от оружия и пули защищу“. После складывали и оставляли в вещах сына. С этим талисманом нельзя было разлучаться.

Чего нельзя делать 6 декабря

Наши предки считали, что в этот день нельзя

ссориться - высока вероятность конфликта

встречаться с неприятными вам людьми

выяснять отношения на людях

просить о помощи, если вы можете без нее обойтись.

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