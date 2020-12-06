Гороскоп на 6 декабря 2020 года
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Гороскоп (астрологический прогноз) на 6 декабря 2020 года (6.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому ждать романтического настроения.
Гороскоп на 6 декабря 2020 Овен
Овны могут столкнуться с препятствиями, затрагивающие практически все сферы деятельности. Но не волнуйтесь, тупиковых ситуаций не должно возникнуть. Сейчас вам важно включить вовремя логику и терпение.
Гороскоп на 6 декабря 2020 Телец
6 декабря пройдет легко и позитивно. Данный период отлично подходит для романтических увлечений и новых знакомств. Семейным Тельцам звезды сулят спокойствие и гармонию.
Гороскоп на 6 декабря 2020 Близнецы
Вам не стоит ничего загадывать в это воскресенье. Для этого не самое лучшее время. Старайтесь проявлять оптимизм, не теряйте веру в себя и в свои начинания!
Гороскоп на 6 декабря 2020 Рак
Раки, будьте предельно честными и откровенными с людьми, которые вам небезразличны. Да, может быть сразу ваш обман или фальшь не заметят, но спустя время правда откроется. Проведите время в кругу родных и близких.
Гороскоп на 6 декабря 2020 Лев
Улыбнитесь, ведь звезды вам будут сопутствовать в любовных начинаниях. Не забывайте, что многое зависит от вас – особенно инициативность! К вам могут обратиться за помощью, не отказывайте.
Гороскоп на 6 декабря 2020 Дева
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Велика вероятность, что встретить старых друзей. Не забывайте о социальной дистанции и масочном режиме. День должен выдастся спокойным и перспективным.
Гороскоп на 6 декабря 2020 Весы
Сейчас вам не стоит браться за новые дела. Не спешите давать общения малознакомым людям, они и сами вас могут подвести. Воскресенье подарит романтическое настроение.
Гороскоп на 6 декабря 2020 Скорпион
Скорпионы могут столкнуться с такими делами, которые будут пока не по зубам. Но со временем вам удастся их закрыть. Вам нужен отдых и покой, посмотрите хороший фильм в компании интересной особы.
Гороскоп на 6 декабря 2020 Стрелец
Ваш энергетический запас требует обновления. Все за, что вы будете браться в этот день – сделаете предельно быстро и качественно. Не перетруждайтесь в решение домашних хлопот. Есть шанс встретить симпатичного человека.
Гороскоп на 6 декабря 2020 Козерог
У некоторых Козерогов выдастся дилемма, чем заняться. Лучше остаться дома в кругу в своей семьи устроить чаепитие и беседу о планах на 31 декабря и зимний отпуск с каникулами.
Гороскоп на 6 декабря 2020 Водолей
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Водолеям нужно посвятить воскресенье отдыху, вы этого заслужили и очень давно ждали. Разбавьте свои будни яркими красками. Займитесь своим здоровьем.
Гороскоп на 6 декабря 2020 Рыбы
Помогите себе разгрузить ваш план действий на месяц, вы не железный! Если видите, что сами не справляетесь – просите помощи коллег. Больше времени проводите на свежем воздухе.
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