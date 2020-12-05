Гороскоп на 5 декабря 2020 года

У кого суббота пройдет без происшествий, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 5 декабря 2020 года (5.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому нужно встретиться с друзьями.

Гороскоп на 5 декабря 2020 Овен

В эту субботу можете смело уйти с головой в дела. Данный период подходит для домашних посиделок и встреч с друзьями. Могут возникнуть спорные ситуации с любимым человеком.

Гороскоп на 5 декабря 2020 Телец

Тельцы, удача будет на вашей стороне, во всем, за чтобы вы не брались в этот день. Держите себя в руках – контролируйте эмоции. Велика вероятность завести новые интересные знакомства.

Гороскоп на 5 декабря 2020 Близнецы

5 декабря вы столкнетесь с не понимаем со стороны близких людей, вам будет сложно прийти ко одном общему мнению. Некоторые Близнецы встретят старых знакомых, не исключено, что эти люди напишут в социальных сетях.

Гороскоп на 5 декабря 2020 Рак

Суббота пройдет спокойно и без происшествий. Могут появиться новые источники дохода. Не спешите соглашаться на заманчивые предложения, если будете видеть, что там обманывают людей. Идеальный день для отдыха в семейном кругу.

Гороскоп на 5 декабря 2020 Лев

Вы сможете решить много важных вопросов. Если вы накануне принимали какие-то решения, то сейчас можете столкнуться с сомнениями – все ли верно было сделано. А вот в любовной сфере у вас все замечательно.

Гороскоп на 5 декабря 2020 Дева

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5 декабря – благоприятный день для любых дел. Если планировали закрытье давно тянувшиеся дела – пришло время! Вам нужна положительные эмоции, договоритесь о встрече с подругой.

Гороскоп на 5 декабря 2020 Весы

Будьте осторожны в любых проявлениях, где стоит обдумать каждый шаг. Больше слушайте и меньше высказывайте свое мнение. Порадуйте своих домочадцев выпечкой собственного приготовления.

Гороскоп на 5 декабря 2020 Скорпион

Не поддавайтесь собственным иллюзиям, либо подвергнетесь влиянию со стороны. Также не стоит спешить с любыми решениями, связанными с вашей судьбой. На личном фронте – гармония.

Гороскоп на 5 декабря 2020 Стрелец

5 декабря у вас должна быть выжидательная позиция, так как что бы вы сейчас ни пытались предпринять, все будет получаться с совершенно противоположным результатом. Со спутником жизни плохих перемен не будет, главное, не ссоритесь.

Гороскоп на 5 декабря 2020 Козерог

Козерогам лучше отказаться от новых дел. Проведите субботу с друзьями или родственниками. Не забывайте о карантине – воздержитесь от массовых гуляний. Проявите внимание и заботу тем, кто в этом очень нуждается из вашего окружения.

Гороскоп на 5 декабря 2020 Водолей

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Займитесь планированием на декабрь, в частности: кому и что подарить, как выкроить дополнительный бюджет на презенты. Есть шанс получить приятные известия от любимого человека, возможно, даже станете владельцем милого презента.

Гороскоп на 5 декабря 2020 Рыбы

5 декабря вам потребуется выдержка, чтобы не обращать внимание ни на что плохое. Любой спорный вопрос сможете погасить своим словом. Не проявляйте бурных эмоций. В целом же, день будет спокойном и хорошим.

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