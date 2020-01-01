Как лучше всего почтить память Прокопия Чтеца?

Запреты дня 5 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Прокопьев день freepik.com

В субботу, 5 декабря 2020 года, православные христиане чтут память мученика Прокопия Чтеца.

В народе этот день называют Прокопьев день, Прокоп Зимний или Вехостав.

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Что нельзя делать на Прокопьев день 5 декабря 2020?

давать и брать в долг деньги, одежду и пр.

отправляться в дальнюю дорогу

ругаться и сквернословить

лениться

предаваться унынию и безделью.

Приметы на Прокопьев день 5 декабря 2020

Святой Прокопий при жизни обрел славу целителя, поэтому в день его памяти к нему обращаются с молитвами о здоровье семьи и близких.

Дети и молодежь в этот день принимали участие в зимних развлечениях: катаниях на санках, играх в снежки и пр. Мужчины чинили и мастерили сани, а также занимались варкой пива.

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Другие праздники 5 декабря 2020

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития

День работников статистики в Украине

Всемирный день волонтера

Всемирный день почв.

Именины 5 декабря 2020

По православным святцам День ангела отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Альберт (благородный), Архип (главный над лошадьми), Афанасий (бессмертный), Борис (наследник), Валериан (здоровый, сильный), Василий (царственный), Владимир (владеющий миром), Герасим (уважаемый), Иван (благодать Божья), Илья (Бог мой Господь), Максим (величайший), Марк (молот), Михаил (подобный Богу), Павел (малыш), Петр (скала, камень), Прасковья (пятница), Прокопий (успешный), Савва (старец), Фадей (сердце), Федор (дар Божий), Филимон (возлюбленный) и Яков (следующий по пятам).

По католическим - Анастасий (возрожденный), Василиса (царственная), Геральд (отличный копейщик), Годфрид (хранитель мира), Иван (благодать Божья), Кристина (Христова), Савва (старец), Феликс (счастливый), Филипп (любящий лошадей) и Юлий (из рода Юлиев).

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