Запреты дня 4 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Введение
В пятницу, 4 декабря 2020 года, православные христиане отмечают великий двунадесятый праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народных традициях название сократили до одного слова - Введение (или Введенье). Называли 4 декабря также Воротами зимы.
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Что нельзя делать на Введение 4 декабря 2020?
- отказывать в помощи
- работать с землей
- работать по дому
- давать и брать деньги в долг.
Приметы на Введение 4 декабря 2020
Хоть Введение во храм является большим праздником, отмечают его скромно, так как он выпадает на Рождественский пост. На столе могут быть постные и рыбные блюда, позволено выпить немного вина. Особое место на введенском столе занимает ягодный пирог.
Также на Введение было принято ходить в гости. В дверь к хозяевам первым старался зайти мужчина. Это - хорошая примета, сулящая обеим семьям сытость, богатство, и благополучие. А вот женщин вперед не пускали - на Введение это считалось дурным знамением.
Погода на Введение обычно крепкая, морозная. Намечаются санные дороги, на водоемах крепчает лед. Рыбаки в этот день отправлялись на последнюю зимнюю рыбалку, так как считалось, что после введение рыба становится невкусной из-за слишком толстого льда.
Молодые девушки верили, что вода на Введение обретает приворотные свойства, поэтому старались напоить ею или умыть тех, кто им симпатичен.
На Введение женщины обычно отправлялись в храм, и просили Богородицы о здоровье и благополучии детей и прочих домочадцев.
Сновидения в ночь на 4 декабря считаются вещими и очень символичными, особенно если утром после пробуждения на улице стоит пасмурная погода.
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Другие праздники 4 декабря 2020
- Международный день объятий
- Международный день гепарда
- Международный день банков.
Именины 4 декабря 2020
День ангела по православному церковному календарю отмечают Александр (защитник) и Мария (любимая, горькая, госпожа).
По католическому - Ада (украшение), Бернард (сильный как медведь), Варвара (чужеземка), Иван (благодать Божья), Иероним (священноименный), Петр (скала, камень), Симон (услышанный), Феликс (счастливый) и Франциск (французский).
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