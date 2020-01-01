Введение во храм Пресвятой Богородицы - большой христианский праздник.

Запреты дня 4 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Введение depositphotos.com

В пятницу, 4 декабря 2020 года, православные христиане отмечают великий двунадесятый праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народных традициях название сократили до одного слова - Введение (или Введенье). Называли 4 декабря также Воротами зимы.

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Что нельзя делать на Введение 4 декабря 2020?

отказывать в помощи

работать с землей

работать по дому

давать и брать деньги в долг.

Приметы на Введение 4 декабря 2020

Хоть Введение во храм является большим праздником, отмечают его скромно, так как он выпадает на Рождественский пост. На столе могут быть постные и рыбные блюда, позволено выпить немного вина. Особое место на введенском столе занимает ягодный пирог.

Также на Введение было принято ходить в гости. В дверь к хозяевам первым старался зайти мужчина. Это - хорошая примета, сулящая обеим семьям сытость, богатство, и благополучие. А вот женщин вперед не пускали - на Введение это считалось дурным знамением.

Погода на Введение обычно крепкая, морозная. Намечаются санные дороги, на водоемах крепчает лед. Рыбаки в этот день отправлялись на последнюю зимнюю рыбалку, так как считалось, что после введение рыба становится невкусной из-за слишком толстого льда.

Молодые девушки верили, что вода на Введение обретает приворотные свойства, поэтому старались напоить ею или умыть тех, кто им симпатичен.

На Введение женщины обычно отправлялись в храм, и просили Богородицы о здоровье и благополучии детей и прочих домочадцев.

Сновидения в ночь на 4 декабря считаются вещими и очень символичными, особенно если утром после пробуждения на улице стоит пасмурная погода.

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Другие праздники 4 декабря 2020

Международный день объятий

Международный день гепарда

Международный день банков.

Именины 4 декабря 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Александр (защитник) и Мария (любимая, горькая, госпожа).

По католическому - Ада (украшение), Бернард (сильный как медведь), Варвара (чужеземка), Иван (благодать Божья), Иероним (священноименный), Петр (скала, камень), Симон (услышанный), Феликс (счастливый) и Франциск (французский).

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