Гороскоп на 4 декабря 2020 года

Кому пятница подарить приятные известия и мгновения, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 4 декабря 2020 года (4.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кого обаяние спасет в конфликтных ситуациях.

Гороскоп на 4 декабря 2020 Овен

Овны, если у вас будут возникать споры с близкими – не горячитесь, найдите в себе силы не проявлять эмоции. Слова ранят также, как и поступки. Направьте энергию в рабочее русло, велика вероятность закрыть накопившиеся вопросы.

Гороскоп на 4 декабря 2020 Телец

В данный период вы будете чувствовать силу и активность. Вам по плечу даже те сложности, которые казались ранее сложными. Главное - не лениться. На личном фронте все хорошо. Некоторые Тельцы могут встретить свою будущую вторую половину.

Гороскоп на 4 декабря 2020 Близнецы

Пятница подарить вам приятные известия и мгновения. Вас накроет романтическое настроение. Не забывайте, также, говорить любимому человеку, что вы к нему неравнодушны. Отдавая нежность и тепло, вы получите еще больше взамен.

Гороскоп на 4 декабря 2020 Рак

4 декабря у вас уйдет немало времени на решение различных вопросов, и не факт, что они будут жизненно важными. Но на любовном фронте у вас все будет замечательно, к вечеру пятницы не исключено интересное знакомство.

Гороскоп на 4 декабря 2020 Лев

Представителям этого знака Зодиака лучше посвятить себя не производственным проблемам, а дому и семье. Одиноким Львам может повести встретить спутника жизни. Обращайте внимание на любые проявления симпатии в ваш адрес.

Гороскоп на 4 декабря 2020 Дева

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Девам нужно запланировать пятницу так, чтобы успеть все на работе и по дому, но кроме этого, выкроить время на отдых. Если возникнут спорные ситуации с деловыми партнерами – не вступайте с ними в конфликты, сейчас не лучший период для выяснений. Все разрешится.

Гороскоп на 4 декабря 2020 Весы

В профессиональной сфере можете столкнуться с конкуренцией в коллективе. При возникновении внезапных событий, сможете быстро отреагировать. Вам нужно постараться закрыть все рабочие вопросы, не оставляйте ничего на выходные.

Гороскоп на 4 декабря 2020 Скорпион

Скорпионы будут эмоционально восприимчивы. Не спешите секретничать с новым людьми. Если вам кто-то сулит золотые горы – не верьте. Вечер пятницы выкройте для семьи.

Гороскоп на 4 декабря 2020 Стрелец

Вам нужно постоянно пополнять запасы энергии, так как ваши затраты будут высокими. Сейчас вам рекомендовано больше положительных эмоций и общения с друзьями. Подумайте об отпуске, займитесь планированием выходных.

Гороскоп на 4 декабря 2020 Козерог

В этот день вы можете легко поддаться любому влиянию, так что будьте крайне осторожными. Любые конфликты могут навредить вашему здоровью, находите силы смягчить любую ситуацию – включайте ваше обаяние.

Гороскоп на 4 декабря 2020 Водолей

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Для Водолеев 4 декабря благополучный день в решении карьерах вопросов. Можно обращаться к руководству с вопросами о повышении заработной платы. Если же вы будете видеть, что шеф не в духе, перенесите поход к нему на понедельник.

Гороскоп на 4 декабря 2020 Рыбы

Пятница выдастся спокойной, без сюрпризов. У вас будут силы и энергия для завершения всех начатых дел на этой неделе. Правда, не лучший период для денежных операций, воздержитесь от кредитов.

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