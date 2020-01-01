Запреты дня 30 ноября 2020: Чего нельзя делать на Григория Чудотворца
Читай также: Гороскоп на 30 ноября 2020 года
В понедельник, 30 ноября 2020, православная церковь чтит святого Григория Чудотворца.
Епископ Неокесарийский, святитель, богослов жил в ІІІ веке в Малой Азии. О Григории осталось множество сказаний и легенд. В период сильных гонений на христиан он обратил многих в христианскую веру, совершал чудеса, которые спасали верующих.
В народе этот день оброс традициями и суевериями, главным из которых было не одалживать ничего из дома на Григория.
- Что можно делать 30 ноября
30 ноября принято молиться к Григорию Чудотворцу, чтобы уберечь дом от мошенников.
- Чего нельзя делать 30 ноября
В народе считали, что на Григория Чудотворца нельзя:
- выносить что-то из дома и отдавать другим - запрещено одалживать деньги и предметы быта
- в этот день не стоит примерять чужое кольцо - предки верили, что это может отпугнуть счастливую личную жизнь.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил