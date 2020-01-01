Запреты дня 30 ноября 2020: Чего нельзя делать на Григория Чудотворца

Приметы и суеверия 30 ноября - чего нельзя делать в этот день .

30 ноября нельзя одалживать деньги и вещи pinterest

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В понедельник, 30 ноября 2020, православная церковь чтит святого Григория Чудотворца.

Епископ Неокесарийский, святитель, богослов жил в ІІІ веке в Малой Азии. О Григории осталось множество сказаний и легенд. В период сильных гонений на христиан он обратил многих в христианскую веру, совершал чудеса, которые спасали верующих.

В народе этот день оброс традициями и суевериями, главным из которых было не одалживать ничего из дома на Григория.

Что можно делать 30 ноября

30 ноября принято молиться к Григорию Чудотворцу, чтобы уберечь дом от мошенников.

Чего нельзя делать 30 ноября

В народе считали, что на Григория Чудотворца нельзя:

выносить что-то из дома и отдавать другим - запрещено одалживать деньги и предметы быта

в этот день не стоит примерять чужое кольцо - предки верили, что это может отпугнуть счастливую личную жизнь.

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