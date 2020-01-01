Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 30 ноября 2020: Чего нельзя делать на Григория Чудотворца

Комментариев: 0
Приметы и суеверия 30 ноября - чего нельзя делать в этот день .

30 ноября нельзя одалживать деньги и вещи
30 ноября нельзя одалживать деньги и вещи
pinterest

Читай также: Гороскоп на 30 ноября 2020 года

В понедельник, 30 ноября 2020, православная церковь чтит святого Григория Чудотворца.

Епископ Неокесарийский, святитель, богослов жил в ІІІ веке в Малой Азии. О Григории осталось множество сказаний и легенд. В период сильных гонений на христиан он обратил многих в христианскую веру, совершал чудеса, которые спасали верующих.

В народе этот день оброс традициями и суевериями, главным из которых было не одалживать ничего из дома на Григория.

  • Что можно делать 30 ноября

30 ноября принято молиться к Григорию Чудотворцу, чтобы уберечь дом от мошенников.

  • Чего нельзя делать 30 ноября

В народе считали, что на Григория Чудотворца нельзя:

  • выносить что-то из дома и отдавать другим - запрещено одалживать деньги и предметы быта
  • в этот день не стоит примерять чужое кольцо - предки верили, что это может отпугнуть счастливую личную жизнь. 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь