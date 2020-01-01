Запреты дня 29 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на день Матвея
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День памяти апостола и евангелиста Матфея отмечается 29 ноября. Святой апостол и евангелист Матфей принадлежит к числу 12-ти апостолов.
Что категорически нельзя делать на Матвеев день 29 ноября:
- Не стоит надевать одежду красного цвета и часто смотреться в зеркало.
- Не делайте дорогих покупок.
- Под запретом ювелирные украшения из металла.
- Нельзя на Матвея пить травяные чаи (это может навредить здоровью) и смотреть на луну, это, согласно приметам, может привести к головной боли.
Народные приметы на 29 ноября:
- Пошел снег – скоро будут метели.
- Сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.
- Холодный день – зима тоже будет суровой.
- Теплая и дождливая погода – зима будет теплой и мягкой.
- Если человек родился в день Матвея, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит.
- Облака низко идут – примета, что будет стужа.
- Чем сильнее оттепель, тем более холодной зима будет.
- Сильно разбушевался ветер – нужно бросит горсть сырой крупы в его направлении, и он скоро утихнет.
Именины 29 ноября:
Василий, Николай, Макар, Виктор, Иван, Матвей, Федор, Михаил, Дмитрий, Сергей.
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