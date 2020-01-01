Запреты дня 29 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на день Матвея pixabay.com

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День памяти апостола и евангелиста Матфея отмечается 29 ноября. Святой апостол и евангелист Матфей принадлежит к числу 12-ти апостолов.

Что категорически нельзя делать на Матвеев день 29 ноября:

Не стоит надевать одежду красного цвета и часто смотреться в зеркало.

Не делайте дорогих покупок.

Под запретом ювелирные украшения из металла.

Нельзя на Матвея пить травяные чаи (это может навредить здоровью) и смотреть на луну, это, согласно приметам, может привести к головной боли.

Народные приметы на 29 ноября:

Пошел снег – скоро будут метели.

Сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.

Холодный день – зима тоже будет суровой.

Теплая и дождливая погода – зима будет теплой и мягкой.

Если человек родился в день Матвея, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит.

Облака низко идут – примета, что будет стужа.

Чем сильнее оттепель, тем более холодной зима будет.

Сильно разбушевался ветер – нужно бросит горсть сырой крупы в его направлении, и он скоро утихнет.

Именины 29 ноября:

Василий, Николай, Макар, Виктор, Иван, Матвей, Федор, Михаил, Дмитрий, Сергей.

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