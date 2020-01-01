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Запреты дня 29 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на день Матвея

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Запреты дня 29 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на день Матвея
Запреты дня 29 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на день Матвея
pixabay.com

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День памяти апостола и евангелиста Матфея отмечается 29 ноября. Святой апостол и евангелист Матфей принадлежит к числу 12-ти апостолов.

Что категорически нельзя делать на Матвеев день 29 ноября:

  • Не стоит надевать одежду красного цвета и часто смотреться в зеркало.
  • Не делайте дорогих покупок.
  • Под запретом ювелирные украшения из металла. 
  • Нельзя на Матвея пить травяные чаи (это может навредить здоровью) и смотреть на луну, это, согласно приметам, может привести к головной боли.

Народные приметы на 29 ноября:

  • Пошел снег – скоро будут метели.
  • Сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.
  • Холодный день – зима тоже будет суровой.
  • Теплая и дождливая погода – зима будет теплой и мягкой.
  • Если человек родился в день Матвея, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит.
  • Облака низко идут – примета, что будет стужа.
  • Чем сильнее оттепель, тем более холодной зима будет.
  • Сильно разбушевался ветер – нужно бросит горсть сырой крупы в его направлении, и он скоро утихнет.

Именины 29 ноября:

Василий, Николай, Макар, Виктор, Иван, Матвей, Федор, Михаил, Дмитрий, Сергей.

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня
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Источник: ivonа bigmir)net

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