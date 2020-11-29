Гороскоп на 29 ноября 2020 года для всех знаков

У кого день пролетит незаметно, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 29 ноября 2020 года (29.11.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кто может столкнутся с перепадами настроения.

Гороскоп на 29 ноября 2020 Овен

В этот день вы будете находиться в приподнятом. На домашние хлопоты уйдет много времени. Проведите воскресенье в семейном кругу.

Гороскоп на 29 ноября 2020 Телец

29 ноября Тельцы будут очень ранимы. При общении с малознакомыми людьми будьте осторожны, если они проявляют активность – пусть для вас это будет сигналом. Возможно, получите приятное известие.

Гороскоп на 29 ноября 2020 Близнецы

Данному представителю знака Зодиака не выпадет никаких проблем и трудностей. День обещает быть спокойным. Многое из запланированного на это время удастся реализовать. Не бойтесь озвучить свои просьбы любимому человеку.

Гороскоп на 29 ноября 2020 Рак

Вам нужно избегать чрезмерных физических или эмоциональных нагрузок. Старайтесь избегать выяснения отношений. Ваши домочадцы очень ждут, что вы их побалуете чем-то вкусненьким и уделите им время.

Гороскоп на 29 ноября 2020 Лев

Львам не стоит начинать новых дел, но вы можете смело планировать задачи на новую рабочую неделю. Велика вероятность, что к вам обратятся за советом, не отказывайте – человеку важна ваша поддержка.

Гороскоп на 29 ноября 2020 Дева

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Воскресенье у Дев пролетит незаметно. Не стоит браться за дела, которые вас не вдохновляют, а тяготят. Любую новую полученную информацию лучше перепроверить. Уделите время второй половине.

Гороскоп на 29 ноября 2020 Весы

29 ноября обещает быть без неожиданных сюрпризов. Постарайтесь закрыть все накопившееся дела по дому, старайтесь ничего не оставлять на декабрь. В следующем месяце будут другие хлопоты, в частности, организация досуга на Новый 2021 год.

Гороскоп на 29 ноября 2020 Скорпион

Не самый лучший период для решения спорных вопросов со спутником жизни. Посвятите воскресенье своим близким, друзьям, а также родителям. Новых знакомств пока не предвидится, но ваше счастье уже близко.

Гороскоп на 29 ноября 2020 Стрелец

Некоторым Стрельцам есть шанс столкнутся с перепадами настроения. Не срывайтесь на своих родных, а также не переходите на повышенный тон в переписке со своими друзьями в социальных сетях.

Гороскоп на 29 ноября 2020 Козерог

Козерогам звезды обещают благоприятный день. Возможно, к вечеру почувствуйте усталость, лягте пораньше спать. Не нагружайте себя, старайтесь больше отдыхать.

Гороскоп на 29 ноября 2020 Водолей

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Вы можете оказаться в такой ситуации, когда ваше высказывание каждый поймет по-своему. Так что будьте осторожны в этот день со словами, сначала обдумайте свою позицию, а потом озвучьте. Ваши близкие никогда вам не откажут в поддержке, смело на них рассчитывайте.

Гороскоп на 29 ноября 2020 Рыбы

Обратите внимание на ваши финансовые траты, возможно, вы потратили в этом месяце больше, чем планировали. Оставайтесь дома с семьей или посетите вместе с детьми и мужем ближайший парк.

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