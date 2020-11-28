Гороскоп на 28 ноября 2020 года

У кого суббота будет легкой и позитивной, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 28 ноября 2020 года (28.11.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому посчастливиться встретить будущую второю половину.

Гороскоп на 28 ноября 2020 Овен

Откажитесь в этот день от рабочих встреч, посвятите субботу своей семье. Данный период идеально подходит для тех, кто хочет внести изменения в свой внешний облик или личную жизнь.

Гороскоп на 28 ноября 2020 Телец

28 ноября некоторым Тельцам, несмотря на выходной, повезет в профессиональной деятельности. Велика вероятность, что закроются давно тянувшиеся дела. К вечеру уже будете свободными - поспешите домой, вас там ждут.

Гороскоп на 28 ноября 2020 Близнецы

Суббота выдастся напряженной. С любимым человеком все будет отлично, отвечайте на тепло супруга взаимностью. Близнецам, которые без пары, посчастливиться встретить будущего спутника жизни.

Гороскоп на 28 ноября 2020 Рак

Представителям данного знака потребуется немало усилий, чтобы сдерживать свои эмоции. Старайтесь не вступать в никакие конфликты. Уделите время своему здоровью.

Гороскоп на 28 ноября 2020 Лев

Ничего страшного в этот день не произойдет. Займитесь планированием дел на декабрь. Не забывайте соблюдать социальную дистанцию, если собираетесь посетить общественные места. Иммунитет требует дополнительной поддержки.

Гороскоп на 28 ноября 2020 Дева

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Дева, у вас будет романтическое настроение. Есть шанс встретить старого знакомого, который к вам всегда был неравнодушен. Некоторые представители данного знака Зодиака сейчас в конфликте с лучшей подругой, не стоит горячиться и что-либо доказывать. Если это ваш человек, он всегда будет рядом.

Гороскоп на 28 ноября 2020 Весы

Судьба даст шанс улучшить положение. Не упустите свою «птицу удачи». Не забывайте про своих домочадцев, побалуйте супруга и своих детей вкусной пиццей или любой другой выпечкой. Проводите больше времени на свежем воздухе.

Гороскоп на 28 ноября 2020 Скорпион

Могут возникнут вопросы с коллегами, но решать данную ситуацию лучше в рабочий день. Если ваше мнение будет отличаться от мнения ваших родственников или второй половины – не огорчайтесь. Правда все равно будет за вами, подождите.

Гороскоп на 28 ноября 2020 Стрелец

28 ноября может предоставить различные возможности. Главное, не поддавайтесь лени и унынию. Есть шанс получить приятное известие от своих одноклассников.

Гороскоп на 28 ноября 2020 Козерог

Некоторые Козероги столкнутся с трудностями и домашними хлопотами. Не стоит браться за все сразу, просите помощи у коллег и близких. Займитесь своим здоровьем.

Гороскоп на 28 ноября 2020 Водолей

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Не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать. Суббота обещает быть легкой и позитивной. Проявите еще больше заботы и теплоты своим домочадцам.

Гороскоп на 28 ноября 2020 Рыбы

Рыбы могут получить интересное предложение, но не спешите с ответом. Дайте себе время все взвесить. Сейчас вам не хватает общения с друзьями, созвонитесь с ними по видеосвязи, не спешите встречаться, пандемия не отменялась.

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