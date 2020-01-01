С какими запретами связано начало Рождественского поста?

Запреты дня 28 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Гурьев день freepik.com

В субботу, 28 ноября 2020 года, православные христиане отмечают начало Рождественского поста, а также чтут память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива Едесских.

В народе этот день называют Гурьев день или Гурий Морозный.

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Что нельзя делать на Гурьев день 28 ноября 2020?

жадничать

сплетничать

обижать лошадей

убирать дом вечером

ходить на охоту и/или рыбалку.

Приметы на Гурьев день 28 ноября 2020

На Гурия Морозного начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января. Поэтому ряд общих запретов будет актуален на все 40 дней поста, например, соблюдать особенные правила питания.

Святой Гурий считается покровителем лошадей, поэтому в день его памяти этим животным оказывались особые почести и проводились обряды по укреплению их здоровья. Обидеть лошадь на Гурьев день означало навлечь на себя год несчастий, а услышать ржание животного - добрая примета.

Обращаются к Гурию с молитвами о здравии: считается, что мученик способен исцелить зубные болезни и избавить от боли.

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Другие праздники 28 ноября 2020

Всемирный день сострадания

День геоморфолога

Международный день осведомленности об ауре

День памяти жертв голодоморов.

Именины 28 ноября 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Григорий (бодрствующий), Гурий (молодой лев), Дмитрий (посвященный Деметре), Никита (победитель), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень), Семен (услышанный Богом), Степан (венец), Филипп (любящий лошадей) и Фома (близнец).

По католическому - Андрей (мужественный, храбрый), Валериан (сильный), Василий (царственный), Григорий (бодрствующий), Екатерина (непорочная), Иосиф (Бог да воздаст), Петр (скала, камень), Руф (рыжий), Степан (венец), Феликс (счастливый) и Яков (следующий по пятам).

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