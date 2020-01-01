Филиппов день - особый праздник для христиан.

Запреты дня 27 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Филипповки freepik.com

В пятницу, 27 ноября 2020 года, православные христиане чтут память апостола Филиппа - одного из двенадцати учеников Иисуса Христа.

В этот день в народе устраивали настоящий праздник, который называли Куделица, Филипповки, Филипповка или Филиппово Заговенье.

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Что нельзя делать на Филипповки 27 ноября 2020?

заниматься тяжелым физическим трудом

заниматься уборкой в доме

шить и вышивать

ходить в лес

начинать новые дела

ссориться и сквернословить.

Приметы на Филипповки 27 ноября 2020

В Филиппов день заканчивается до весны “свадебный“ сезон. С завтрашнего дня жениться и гулять на свадьбе строго запрещено.

Также Филипповки - последний день перед Рождественским постом, поэтому отмечали праздник с особым размахом: на стол выставляли все самое лучше, особенно мясо и молочные продукты, которые будут под запретом следующие 40 дней.

Незамужние девушки сохраняли от ужина кусочек говядины, и клали его под подушку перед сном. Так они “приглашали заговеться2 суженого, который должен был прийти к ним во сне и принять угощение.

Потчевали на Филипповки и домовых, чтобы те помогли пережить суровую зиму и приглядывали за домашним скотом.

Начиная с Филиппова Заговенья, организовывались бабские посиделки, на которых женщины пряли, пели песни, обсуждали свои надежды на год грядущий. Поэтому 27 ноября еще называют Куделицей.

В ночь на 27 ноября снятся вещие сны, которые ни в коем случае нельзя никому рассказывать, иначе не сбудутся.

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Другие праздники 27 ноября 2020

Заговенье на Рождественский пост

Черная пятница

Всемирный день отказа от покупок.

Именины 27 ноября 2020

День ангела по православным святцам отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Анна (благая), Аристарх (лучший повелитель), Василий (царственный), Виктор (победитель), Гавриил (сила Божья), Георгий (земледелец), Григорий (бодрствующий), Дмитрий (посвященный Деметре), Константин (постоянный), Михаил (подобный Богу), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень), Порфирий (багряный), Сергей (высокородный), Федор (Божий дар), Федора (Божий дар) и Филипп (любящий лошадей).

По католическим - Акакий (не делающий зла), Аполлинарий (принадлежащий Аполлону), Валериан (сильный), Варлаам (сын Божий), Василий (царственный), Иван (благодать Божья), Максим (величайший), Ода (песнь), Франциск (французский) и Яков (следующий по пятам).

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