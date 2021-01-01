Чим дивуватиме торговий об'єкт на Лісовому масиві.

Боротьба за увагу покупців у межах Чорної п'ятниці вже в повному розпалі. Але в столичного маркет-моллу «Даринок» є кілька козирів у рукаві. Чим дивуватиме торговий об'єкт на Лісовому масиві – у матеріалі далі.

1. Знижки

«Даринок» оголосив шопінг по-чорному і збив ціни до -50% одним махом на цілий тиждень, з 23 до 27 листопада. А деякі торгові точки готові надати знижки і побільше. Зокрема, взуттєві магазини TUTO VZUTO, Respect shoes, магазин меблів «Територія сну» і ряд інших анонсували приємні пропозиції до -60% і - 70% на окремі товари.

Водночас продовжує діяти і промо-кампанія маркет-моллу «Торгуйся», в рамках якої покупці за допомогою свого красномовства можуть отримати знижку на бажаний товар. Адже «Даринок» чи не єдиний ТРЦ, де з продавцями можна торгуватися.

2. Розіграш по-чорному

«У Чорну п'ятницю шопоголіки повинні отримувати подарунки», – сказав маркет-молл і запустив «Розіграш по-чорному». Переможцю акції доведеться подумати, де повісити нову плазму, кому першому зателефонувати з нового iPhone, як передати тещі холодильник або скільки можна проїхати на електросамокаті. Тому що один з цих призів щасливчик зможе витягнути серед інших у чорному ящику, під час оголошення результатів. Правила участі дуже прості: шопитесь на суму від 500 грн (новий теплий светр, наприклад, зараз не завадить), реєструєте чек і приходьте на фінал 27 листопада о 20:00 в зону Wi-Fi. Не забудьте схрестити пальці на удачу. Деталі - http://darynok.ua/ru/events/shalenyj-rozigrash-po-chornomu/

Чорна п'ятниця на Даринку Прес-служба

3. «Хеппі години» з 20:00 до 22:00

Оскільки «Даринок» подовжив час роботи у будні з 10:00 до 22:00, у відвідувачів ще більше приводів заїхати за покупками після роботи. Тим більше, що саме в ці подовжені «Хеппі години», з 20:00 до 22:00, гості можуть обміняти чеки на суму від 100 грн на сертифікати від різних магазинів. Щодня до 30 листопада маркет-молл дарує 50 подарункових сертифікатів від 200 до 300 грн. Час заробляти на покупках! Деталі - http://darynok.ua/ru/events/prom-aktsiya-heppi-godyny/

4. Асортимент товарів

На площі 68 000 кв. м столичного маркет-моллу розташовані зали одягу, аксесуарів та взуття, галерея весільних і вечірник образів для чоловіків і жінок, 2 поверхи меблів, поверх дитячих товарів, найбільший у Києві сектор виробів зі шкіри та хутра, магазини техніки, косметики, товарів для домашнього затишку й творчості, супермаркет «Сільпо» і багато кафе, серед яких Lviv Croissants, Burger Sushi Point, Carbonella й інші, де можна випити ароматної кави й смачно поїсти. Крім того, на 2 поверсі працює найбільший на Лівому березі «Турбо ролердром» і зона майстер-класів «Пісочниця».

До послуг відвідувачів – розвинена інфраструктура: банківські відділення, пункти обміну валют, майстерні з ремонту одягу, взуття, ювелірних виробів, хімчистка й безкоштовна парковка на 1600 машиномісць.

Чорна п'ятниця на Даринку Прес-служба

Чорна п'ятниця на Даринку Прес-служба

5. Розважальна програма

Шопитися тільки під живу музику й з яскравими програмами! У Чорну п'ятницю з 19:00 до 19:30 у зоні Wi-Fi «Даринку» для гостей виступлять одні з кращих ілюзіоністів України з авторським «Магічним шоу» – фокуси, після яких ще кілька днів у голові буде крутитися питання «А як? ». Крім того, з 19:00 до 21:00 локацію наповнить живе звучання кавер-гуртів Sangria та «Дует Ігоря Петрова».

Детально з графіком роботи маркет-моллу «Даринок» можна ознайомитися за телефоном (044) 461 88 13 та на сайті. Також слідкуйте за новинами на сторінках в соцмережах Facebook і Instagram.

Маркет-молл «Даринок» знаходиться на Лісовому масиві, вул. Біломорська, 1 (станція метро «Лісова»). Працює у будні дні з 10:00 до 22:00, субота та неділя – вихідні (у зв’язку з карантином вихідного дня).