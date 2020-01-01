Сезон вареников и пельменей открыт!

Запреты дня 26 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Ивана Златоуста pixabay.com

В четверг, 26 ноября 2020 года, православные христиане чтут память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, в народе прозванного Иваном Златоустом.

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Что нельзя делать на Ивана Златоуста 26 ноября 2020?

лениться

сквернословить и чертыхаться

брать и давать в долг что-либо

стричь волосы

ругаться и повышать голос

использовать огонь.

Приметы на Ивана Златоуста 26 ноября 2020

Наши предки старались провести этот день в смирении: не ссориться, не сплетничать, не сквернословить, не отвечать дурным словом даже обидчику. Повышать голос также запрещено, так как из-за крика на Ивана Златоуста Бог может не услышать ваших молитв.

Обычно к этому дню погода была уже по-настоящему холодной, что позволяло заниматься зимними заготовками. К примеру, лепить всей семьей пельмени и вареники. К работе подходили всей семьей и никогда не готовили лишь на один прием пищи: лепили сразу много, а излишки, вывешивали за окно. Пельмени и вареники замерзали благодаря крепким морозам, и их можно было использовать всю зиму.

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Другие праздники на 26 ноября 2020

Международный день сапожника

День борьбы с ожирением

Всемирный день информации.

Именины 26 ноября 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Антон (вступающий в бой), Герман (родной), Иван (благодать Божья) и Никифор (несущий победу).

По католическому - Дельфина (сестра), Конрад (храбрый сбор), Леонард (храбрый лев), Никон (побеждающий), Пахом (орел), Петр (скала, камень), Сильвестр (лесной), Федор (Божий дар) и Яков (следующий по пятам).

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