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Запреты дня 26 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Ивана Златоуста

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Сезон вареников и пельменей открыт!
Запреты дня 26 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Ивана Златоуста
Запреты дня 26 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Ивана Златоуста
pixabay.com

В четверг, 26 ноября 2020 года, православные христиане чтут память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, в народе прозванного Иваном Златоустом.

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Что нельзя делать на Ивана Златоуста 26 ноября 2020?

  • лениться
  • сквернословить и чертыхаться
  • брать и давать в долг что-либо
  • стричь волосы
  • ругаться и повышать голос
  • использовать огонь.

Приметы на Ивана Златоуста 26 ноября 2020

Наши предки старались провести этот день в смирении: не ссориться, не сплетничать, не сквернословить, не отвечать дурным словом даже обидчику. Повышать голос также запрещено, так как из-за крика на Ивана Златоуста Бог может не услышать ваших молитв.

Обычно к этому дню погода была уже по-настоящему холодной, что позволяло заниматься зимними заготовками. К примеру, лепить всей семьей пельмени и вареники. К работе подходили всей семьей и никогда не готовили лишь на один прием пищи: лепили сразу много, а излишки, вывешивали за окно. Пельмени и вареники замерзали благодаря крепким морозам, и их можно было использовать всю зиму.

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Другие праздники на 26 ноября 2020

  • Международный день сапожника
  • День борьбы с ожирением
  • Всемирный день информации.

Именины 26 ноября 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Антон (вступающий в бой), Герман (родной), Иван (благодать Божья) и Никифор (несущий победу).

По католическому - Дельфина (сестра), Конрад (храбрый сбор), Леонард (храбрый лев), Никон (побеждающий), Пахом (орел), Петр (скала, камень), Сильвестр (лесной), Федор (Божий дар) и Яков (следующий по пятам).

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, приметы, именины, День ангела
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Источник: ivona)bigmir.net

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