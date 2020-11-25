Гороскоп на 26 ноября 2020 года

У кого в амурных делах полная идиллия, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 26 ноября 2020 года (26.11.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому будет сопутствовать удача в поездках.

Гороскоп на 26 ноября 2020 Овен

В четверг вы будете сталкиваться в основном с приятными вопросами. Некоторые представители знака получат заманчивые предложения. В связи с пандемией, найдите, чем заняться дома. Сейчас вам нужны родные стены, а не посиделки в кафе.

Гороскоп на 26 ноября 2020 Телец

В амурных делах у вас полная идиллия. Одиноким Тельцам рекомендуется обращать внимание на любые знаки симпатии со стороны противоположного пола. Откажитесь от долгов, лучше переждите финансовые трудности, если все плохо, обратитесь к лучшему другу.

Гороскоп на 26 ноября 2020 Близнецы

26 ноября Близнецам повезет в завершении накопившихся дел. В отношениях все стабильно, но стоит добавить больше пламени. Сходите в кино или устройте домашний кинопросмотр.

Гороскоп на 26 ноября 2020 Рак

День благоприятный для заключения договоров, выгодных контрактов. В этот период вам будет сопутствовать удача в различных встречах и поездках. В любовном отношении могут ожидать приятные сюрпризы.

Гороскоп на 26 ноября 2020 Лев

В этот четверг Львам фартит в личной жизни и нахождении компромиссов на работе. Забудьте про пустые общения, не стоит их раздавать на право и на лево. Постарайтесь не давать резких оценок своему супругу.

Гороскоп на 26 ноября 2020 Дева

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Если вы работаете в офисе – старайтесь не попадаться на глаза руководству. Могут возникнуть разногласия. Но ближе к вечеру все встанет на свои места. Ваши идеи оценят, ждите похвалу.

Гороскоп на 26 ноября 2020 Весы

Весам нужно максимально постараться не поддаваться лени. Будьте более строги к себе, не забывайте про самодисциплину и ответственность. Это касается не только профессиональной сферы, но и любых зон ответственности.

Гороскоп на 26 ноября 2020 Скорпион

Обстоятельства позволят спокойно собраться с мыслями и решить накопившиеся вопросы. 26 ноября пройдет быстро и незаметно. На любовном фронте пока тишина, но скоро все изменится.

Гороскоп на 26 ноября 2020 Стрелец

У Стрельцов период, когда нужно не бояться трудностей! Любой вызов вам по плечу. Ваш иммунитет требует поддержки, запаситесь натуральными полезными продуктами.

Гороскоп на 26 ноября 2020 Козерог

Трудности, которые могут возникнуть на личном фронте, отразятся и на работе. В остальном у вас все хорошо. Некоторые представители данного Зодиака могут закрутить служебный роман.

Гороскоп на 26 ноября 2020 Водолей

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Водолеи столкнуться с ленью. Но четверг – это не пятница, все начатые дела нужно довести до конца, лишь малость позволить оставить на следующий рабочий день. Вам нужно обходить острые углы и не ссориться с окружающими.

Гороскоп на 26 ноября 2020 Рыбы

Вас ждет вереница интересных событий. Велика вероятность совершить опрометчивые поступки, которые хоть и не принесут осложнений, но доставят хлопоты. Уделите время своим детям или крестникам.

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