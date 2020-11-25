Гороскоп на 25 ноября 2020 года

Какому знаку Зодиака ждать на подарки от любимого человека, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 25 ноября 2020 года (25.11.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому стоит отказаться от поездок в другой город.

Гороскоп на 25 ноября 2020 Овен

В среду вы будете полны энергии и сможете реально оценить сложившееся положение. На личном фронте все замечательно. Одиноких Овенов ждет романтическое увлечение.

Гороскоп на 25 ноября 2020 Телец

25 ноября вам нужно быть аккуратным в общении с люди, которые не чисты на руку. Если вы знаете, что они дельцы всевозможных авантюр, - старайтесь не вести с ними общих дел. Среда готовит вам приятные подарки и хорошие известия.

Гороскоп на 25 ноября 2020 Близнецы

Близнецы, поберегите свои нервы, не стоит растрачивать себя на глупых людей. Думайте о работе, о том, как построить карьерную лестницу. Сейчас у вас идеальный прогноз для новых знакомств.

Гороскоп на 25 ноября 2020 Рак

Период подходит для активных действий, но не стоит браться за командировки в другой город. Не лучшее время для этой затеи, попросите начальника перенести это поручение. Семейные Раки ощутят переутомление, займитесь любимым делом.

Гороскоп на 25 ноября 2020 Лев

В эту среду у вас будет много сил и энергии. Ваша активность, как магнит притягивает людей, но не все из вашего окружения вам желают добра. Будьте осторожны! Не забывайте уделять время здоровью, особенно завтракам, которые помогают с тревогой.

Гороскоп на 25 ноября 2020 Дева

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Девы, где ваш оптимизм? Звезды сулят вам удачу, но этого мало для достижения поставленных целей. Включайтесь! Если это нехватка энергетического запаса – посетите массаж и провидите вечер в семейном кругу за чашкой какао с пирогом.

Гороскоп на 25 ноября 2020 Весы

25 ноября Весы столкнуться с чрезмерным потоком неконтролируемых эмоций. Скорей всего, это связано с большим грузом обязанностей на работе. Просите коллег помощи. Вечер среды лучше провести дома, родные стены помогут обрести чувство покоя и гармонии.

Гороскоп на 25 ноября 2020 Скорпион

День благоприятный для увеселительных мероприятий, а также для встреч, переговоров и ведения дел. Устройте со второй половиной романтический вечер. Если отправитесь на встречу с компанией друзей, не обделите вниманием вашего спутника.

Гороскоп на 25 ноября 2020 Стрелец

Велика вероятность, что некоторые представили данного знака Зодиака столкнутся с обидами и конфликтами. Ограничьте себя от токсичных и вредных коллег или родственников, соседей. Проявляйте теплоту и заботу, вам все вернется вдвойне.

Гороскоп на 25 ноября 2020 Козерог

Не исключено, что Козерогам выпадет ряд преград. Воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии. В период «черной пятницы» - будьте аккуратнее с финансами, подавляйте в себе желание в необдуманных покупках.

Гороскоп на 25 ноября 2020 Водолей

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Этот день в эмоциональном отношении может выдаться жарким. Но не стоит все брать близко к сердцу. К вечеру, есть шанс получить радостное известие от родного человека.

Гороскоп на 25 ноября 2020 Рыбы

Рыбы, вам не стоит сейчас браться за новые проекты. Думайте, что и кому говорите, можете вызвать негатив и злобу. Любимый человек готовит вам подарок, намекните, что бы вы хотели.

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