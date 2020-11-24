Как предсказать погоду на декабрь и привлечь внимание супруга?

Запреты дня 25 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Ивана Милостивого freepik.com

В среду, 25 ноября 2020 года, православные христиане чтут память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

День его почитания в народе прозвали Иван Милостивый, Иван Снежный или Иванов день.

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Что нельзя делать на Ивана Милостивого 25 ноября 2020?

переезжать

отправляться в путешествие

переедать

пересаживать комнатные растения

сплетничать.

Приметы на Ивана Милостивого 25 ноября 2020

Близится начало календарной зимы, поэтому неудивительно, что именно по этому дню наши предки пытались предсказать, каким будет ее первый месяц. Считалось, что погода на Ивана Милостивого покажет, каким будет грядущий декабрь.

Меж тем на этот день припадало окончание свадебного сезона. Начиная с Ивана и до Масленицы (в 2021 году - 8 марта), а то и до Красных горок (в 2021 году - 9 мая) свататься, венчаться и гулять свадьбы было запрещено. Поэтому для одиноких людей этот день был достаточно грустным. А вот замужним парам предоставлялась возможность укрепить свои отношения. Так считалось, что муж, которого супруга накормит на Ивана орехами, будет ей верным, ласковым и внимательным.

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Среди прочего Иван Милостивый считается покровителем детей: к нему родители обращаются с молитвами о здоровье своих малышей.

Другие праздники 25 ноября 2020

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Именины 25 ноября 2020

По православным святцам День ангела отмечают Александр (защитник), Афанасий (бессмертный), Борис (наследник), Владимир (владеющий миром), Даниил (Бог мой судья), Дмитрий (посвященный Деметре), Иван (благодать Божья), Константин (постоянный), Лев (лев), Матвей (Божий человек), Николай (побеждающий народ), Нил (темный), Савва (старец), Степан (венец) и Федор (Божий дар).

По католическим - Алан (скала, странник, благородный), Екатерина (непорочная), Елизавета (Богом я клянусь), Людовик (славный воитель), Мария (госпожа, любимая, горькая) и Моисей (взятый из воды).

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