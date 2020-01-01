Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2020
Когда лучше всего, согласно лунному календарю, покрасить волосы в декабре 2020 года, подскажет Ivona.
1 декабря 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Результат окрашивания огорчит вас.
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2 декабря 2020 - Луна убывающая, в Раке. Окрашивание волос возможно лишь красителями на натуральной основе.
3 декабря 2020 - Луна убывающая, в Раке. Положитесь на свои чувства, если окрашивание - именно то, что вам нужно, смело направляйтесь в салон.
4 декабря 2020 - Луна убывающая, в Раке. Возможны любые виды окрашивания кроме осветления.
5 декабря 2020 - Луна убывающая, во Льве. Даже самое незначительно окрашивание может стоить вам здоровья волос.
6 декабря 2020 - Луна убывающая, во Льве. Новое окрашивание привнесет яркие, насыщенные оттенки в вашу жизнь.
7 декабря 2020 - Луна убывающая, в Деве. Не травите волосы “химией“, а лучше воспользуйтесь натуральными красителями.
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8 декабря 2020 - Луна убывающая, в Деве. Увлекаться кардинальными изменениями не стоит, а вот тонирующий шампунь удовлетворит вашу жажду перемен.
9 декабря 2020 - Луна убывающая, в Весах. Темные тона в окрашивании повлекут за собой финансовый успех.
10 декабря 2020 - Луна убывающая, в Весах. Окрашивание в светлые оттенки принесет неожиданное решение материальных проблем.
11 декабря 2020 - Луна убывающая, в Скорпионе. Неблагоприятный день для любого вида окрашивания.
12 декабря 2020 - Луна убывающая, в Скорпионе. Кардинальная смена цвета сегодня окажется особенно удачной.
13 декабря 2020 - Луна убывающая, в Стрельце. Используйте натуральные красители, чтобы привлечь к себе внимание Фортуны.
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14 декабря 2020 - Новолуние в Стрельце. Неудачный период для любых манипуляций с волосами.
15 декабря 2020 - Луна растущая, в Козероге. Окрашивание возможно исключительно натуральными красителями.
16 декабря 2020 - Луна растущая, в Козероге. Благоприятное время для осуществления всех ваших капризов, связанных с покраской.
17 декабря 2020 - Луна растущая, в Водолее. Осветление волос окажется крайне удачным.
18 декабря 2020 - Луна растущая, в Водолее. Самое время вернуться к истокам: окрашивание в ваш натуральный цвет принесет вам удачу.
19 декабря 2020 - Луна растущая, в Водолее. Светлые и рыжие оттенки помогут вам наладить общение в близкими.
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20 декабря 2020 - Луна растущая, в Рыбах. Выбирайте спокойные, холодные оттенки.
21 декабря 2020 - Луна растущая, в Рыбах. Окрашивание возможно лишь в цвета, приближенные к натуральным.
22 декабря 2020 - Луна растущая, в Овне. Поход в салон испортит ваши волосы.
23 декабря 2020 - Луна растущая, в Овне. Дайте волю фантазии - любое окрашивание окажется удачным.
24 декабря 2020 - Луна растущая, в Овне. Окрашивание возможно лишь в оттенки, приближенные к вашему естественному цвету волос.
25 декабря 2020 - Луна растущая, в Тельце. Новая прическа будет иметь благотворное влияние на вашу реализацию, как профессионала.
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26 декабря 2020 - Луна растущая, в Тельце. Удачное время для окрашивания.
27 декабря 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Слишком резкие перемены нарушат ваше душевное равновесие.
28 декабря 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Новые цвет придаст вам уверенности в собственной неотразимости.
29 декабря 2020 - Луна растущая, в Близнецах. От окрашивания лучше отказаться.
30 декабря 2020 - Полнолуние в Раке. Используйте для окрашивания лишь натуральные красители.
31 декабря 2020 - Луна убывающая, в Раке. Золото и медь в оттенках принесут вам успех в финансовой сфере.
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