Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в последний месяц 2020 года.

Когда лучше всего, согласно лунному календарю, покрасить волосы в декабре 2020 года, подскажет Ivona.

1 декабря 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Результат окрашивания огорчит вас.

Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2020 freepik.com

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2 декабря 2020 - Луна убывающая, в Раке. Окрашивание волос возможно лишь красителями на натуральной основе.

3 декабря 2020 - Луна убывающая, в Раке. Положитесь на свои чувства, если окрашивание - именно то, что вам нужно, смело направляйтесь в салон.

4 декабря 2020 - Луна убывающая, в Раке. Возможны любые виды окрашивания кроме осветления.

5 декабря 2020 - Луна убывающая, во Льве. Даже самое незначительно окрашивание может стоить вам здоровья волос.

6 декабря 2020 - Луна убывающая, во Льве. Новое окрашивание привнесет яркие, насыщенные оттенки в вашу жизнь.

7 декабря 2020 - Луна убывающая, в Деве. Не травите волосы “химией“, а лучше воспользуйтесь натуральными красителями.

Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2020 freepik.com

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8 декабря 2020 - Луна убывающая, в Деве. Увлекаться кардинальными изменениями не стоит, а вот тонирующий шампунь удовлетворит вашу жажду перемен.

9 декабря 2020 - Луна убывающая, в Весах. Темные тона в окрашивании повлекут за собой финансовый успех.

10 декабря 2020 - Луна убывающая, в Весах. Окрашивание в светлые оттенки принесет неожиданное решение материальных проблем.

11 декабря 2020 - Луна убывающая, в Скорпионе. Неблагоприятный день для любого вида окрашивания.

12 декабря 2020 - Луна убывающая, в Скорпионе. Кардинальная смена цвета сегодня окажется особенно удачной.

13 декабря 2020 - Луна убывающая, в Стрельце. Используйте натуральные красители, чтобы привлечь к себе внимание Фортуны.

Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2020 freepik.com

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14 декабря 2020 - Новолуние в Стрельце. Неудачный период для любых манипуляций с волосами.

15 декабря 2020 - Луна растущая, в Козероге. Окрашивание возможно исключительно натуральными красителями.

16 декабря 2020 - Луна растущая, в Козероге. Благоприятное время для осуществления всех ваших капризов, связанных с покраской.

17 декабря 2020 - Луна растущая, в Водолее. Осветление волос окажется крайне удачным.

18 декабря 2020 - Луна растущая, в Водолее. Самое время вернуться к истокам: окрашивание в ваш натуральный цвет принесет вам удачу.

19 декабря 2020 - Луна растущая, в Водолее. Светлые и рыжие оттенки помогут вам наладить общение в близкими.

Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2020 freepik.com

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20 декабря 2020 - Луна растущая, в Рыбах. Выбирайте спокойные, холодные оттенки.

21 декабря 2020 - Луна растущая, в Рыбах. Окрашивание возможно лишь в цвета, приближенные к натуральным.

22 декабря 2020 - Луна растущая, в Овне. Поход в салон испортит ваши волосы.

23 декабря 2020 - Луна растущая, в Овне. Дайте волю фантазии - любое окрашивание окажется удачным.

24 декабря 2020 - Луна растущая, в Овне. Окрашивание возможно лишь в оттенки, приближенные к вашему естественному цвету волос.

25 декабря 2020 - Луна растущая, в Тельце. Новая прическа будет иметь благотворное влияние на вашу реализацию, как профессионала.

Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2020 freepik.com

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26 декабря 2020 - Луна растущая, в Тельце. Удачное время для окрашивания.

27 декабря 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Слишком резкие перемены нарушат ваше душевное равновесие.

28 декабря 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Новые цвет придаст вам уверенности в собственной неотразимости.

29 декабря 2020 - Луна растущая, в Близнецах. От окрашивания лучше отказаться.

30 декабря 2020 - Полнолуние в Раке. Используйте для окрашивания лишь натуральные красители.

31 декабря 2020 - Луна убывающая, в Раке. Золото и медь в оттенках принесут вам успех в финансовой сфере.

Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2020 freepik.com

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