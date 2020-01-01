Каких запретов стоит придерживаться в этот день?

Запреты дня 24 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Феодора Студита freepik.com

Во вторник, 24 ноября 2020 года, православные христиане чтут память преподобного Феодора Студита, исповедника.

В народе праздник называется Мартынов День, Федор Заметуха, Студенец или просто - Феодор Студит.

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Что нельзя делать на Феодора Студита 24 ноября 2020?

переедать

долго спать

жениться, свататься, играть свадьбу

начинать новые дела

одалживать деньги.

Приметы на Феодора Студита 24 ноября 2020

Студит - фамилия святого, но в народе она воспринималась буквально: землю сковывало зимним холодом, и начиналась настоящая стужа. Поэтому в этот день предпочитали сидеть дома, в тепле и уюте. На стол подавали горячие щи и чай с сушеными ягодами - считалось, что такое угощение принесет обильный урожай овощей и ягод в грядущем году.

Также на Феодора хозяйки перебирали всю домашнюю утварь: ту, что оказывалась с трещинами или изъянами, выбрасывали. Держать такую посуду в доме - дурная примета, сулящая голод и бедность.

В ночь на 24 ноября вещими оказываются лишь плохие сны: так подсознание намекает вам, что пора заняться своим здоровьем.

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Именины 24 ноября 2020

По православному церковному календарю День ангела отмечают Викентий (побеждающий), Виктор (победитель), Евгений (благородный), Максим (благородный), Степан (венец), Степанида (венец), Тимофей (почитающий Бога) и Федор (Божий дар).

По католическому - Александр (защитник), Иван (благодать Божья), Марин (морской), Мария (любимая, горькая, госпожа), Роман (римлянин) и Флора (цветок).

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