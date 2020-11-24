Гороскоп на 24 ноября 2020 года

Кому следует держать язык за зубами, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 24 ноября 2020 года (24.11.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кто должен идти напролом.

Гороскоп на 24 ноября 2020 Овен

День потребует максимальной концентрации сил. Несмотря на то, что столкнетесь с максимальным количеством дел, не все они будет жизненно важные, но вы все равно потратите много сил и времени. К вечеру почувствуете прилив романтического настроения.

Гороскоп на 24 ноября 2020 Телец

24 ноября будет не таким уж простым, как бы вам этого хотелось. Вторая половина дня придаст хлопот, но не принимайте все близко к сердцу. Найдите для себя приятное занятие.



Гороскоп на 24 ноября 2020 Близнецы

Не стройте в этот вторник серьезные планы и не давайте обещания своим деловым партнерам. Займитесь поиском информации и оформлением документов. Если вам будут давать советы более опытные люди – не игнорируйте.

Гороскоп на 24 ноября 2020 Рак

Раки, беритесь за сложные дела лишь в том случае, если будет реальная помощь коллег. В данный период не избежать обид и разногласий с мужем или парнем. Не рекомендуется быть слишком откровенными даже с близкими людьми: все сказанное обернется против вас самих.



Гороскоп на 24 ноября 2020 Лев

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24 ноября у вас получится осуществить многое из задуманного. Если почувствуете, что не все гладко получается, не идите напролом. Не стоит высказывать всем свое мнение, только испортите себе настроение.

Гороскоп на 24 ноября 2020 Дева

У Дев вторник пролетит быстро и незаметно. Если, конечно, вы сами не станете искусственно создавать себе проблемы. К вечеру договоритесь прогуляться со второй половиной, вам нужно чаще бывать на свежем воздухе.



Гороскоп на 24 ноября 2020 Весы

Семейная жизнь выдаст порцию проблем, но вам все по плечу. Если ваш спутник начнет показывать характер, не горячитесь – мужчинам свойство капризничать. Окружите его лаской, а не упреками, в ответ получите щедрый подарок в виде романтического признания в любви.

Гороскоп на 24 ноября 2020 Скорпион

Если вам дают большую нагрузку, просите начальника уменьшить норму. Ваш жизненный потенциал требует хоть немного снизать активность. Попейте витамины. У Скорпионов сейчас сложный финансовый период, но вскоре все разрешится.

Гороскоп на 24 ноября 2020 Стрелец

Данному знаку Зодиака будет фартить в переговорах, обсуждениях долгосрочных планов и деловых встречах. Проявляйте сдержанность, стоит воздержаться от непредвиденных трах. Кстати, ранее Ivona рассказывала, как экономить и не сделать лишние покупки.

Гороскоп на 24 ноября 2020 Козерог

Данный период времени у вас вызовет настольную. Это означает, что пришел час для новых эмоций, встреч с друзьями и посиделками с подругой. Но в период пандемии будьте осторожны, лучше общаться в социальных сетях или созвониться.

Гороскоп на 24 ноября 2020 Водолей

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Если с кем-то не получится договориться, то и не пытайтесь достучаться до этого человека. Всему свое время! Вторую половину вторника проведите с любимым человеком.



Гороскоп на 24 ноября 2020 Рыбы

Одиноким Рыбам посчастливиться встреть будущего спутника жизни. Семейным представителям этого знака звезды сулят удачу и гармонию. Старайтесь больше отдыхать, сходите на массаж, а также добавьте в свой рацион полезные продукты для поддержки иммунитета.

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