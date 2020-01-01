Запреты дня 23 ноября 2020: Чего нельзя делать на Родиона и Эраста

Что за день 23 ноября, какие суеверия существовали в народе на Родиона .

На Родиона обычно на реке появлялся лед Depositphotos.com

Читай также: Гороскоп на 23 ноября 2020 года

В понедельник, 23 ноября 2020, православная церковь чтит­­­­ память святых апостолов от 70-ти Эраста, Родиона и еще 4-х братьев по вере.

Предание гласит, что Эраст был учеником святого Павла и происходил из знатного рода. Уверовав в учение Христа, Эраст оставил должность городского эконом в городе Коринфе и пошел странствовать и проповедовать с Павлом.

Родиона также был учеником Павла и его родственником. Он служил епископом в городе Патрас. Во времена правления императора Нерона были организованы массовые гонения христиан, в результате которых пострадал и Родион, приняв мученическую смерть вместе с Петром и Павлом.

Предлагаем узнать, что принято в народе было делать 23 ноября и чего нельзя делать на Родиона и Эраста.

Народные названия дня 23 ноября: “Родион“, “Родион Ледолом“, “День Эраста“, “Крепкий наст“.

Что принято делать 23 ноября

В былые времена предки шли на Родиона в церковь, освящая там хлеб и соль. Потом ими кормили домашний скот, чтобы защитить его от болезней. Предки подмечали, что на Эраста на реках образовывалась тонкая кромка льда. В этот день старались не покидать дома без особой надобности.

Вечером собирались вместе всей семьей и вязали или шили.

23 ноября существовал ряд запретов.

Запреты дня на 23 ноября

В народе верили, что на Родиона и Эраста нельзя:

отправляться в дальний путь

начинать новые дела, особенно важные

одалживать что-то из дома, давать взаймы деньги.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.