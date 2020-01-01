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Запреты дня 23 ноября 2020: Чего нельзя делать на Родиона и Эраста

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Что за день 23 ноября, какие суеверия существовали в народе на Родиона .

На Родиона обычно на реке появлялся лед
На Родиона обычно на реке появлялся лед
Depositphotos.com

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В понедельник, 23 ноября 2020, православная церковь чтит­­­­ память святых апостолов от 70-ти Эраста, Родиона и еще 4-х братьев по вере.

Предание гласит, что Эраст был учеником святого Павла и происходил из знатного рода. Уверовав в учение Христа, Эраст оставил должность городского эконом в городе Коринфе и пошел странствовать и проповедовать с Павлом.

Родиона также был учеником Павла и его родственником.  Он служил епископом в городе Патрас. Во времена правления императора Нерона были организованы массовые гонения христиан, в результате которых пострадал и Родион, приняв мученическую смерть вместе с Петром и Павлом.

Предлагаем узнать, что принято в народе было делать 23 ноября и чего нельзя делать на Родиона и Эраста. 

Народные названия дня 23 ноября: “Родион“, “Родион Ледолом“, “День Эраста“, “Крепкий наст“.

  • Что принято делать 23 ноября

В былые времена предки шли на Родиона в церковь, освящая там хлеб и соль. Потом ими кормили домашний скот, чтобы защитить его от болезней. Предки подмечали, что на Эраста на реках образовывалась тонкая кромка льда. В этот день старались не покидать дома без особой надобности.

Вечером собирались вместе всей семьей и вязали или шили.

23 ноября существовал ряд запретов.

  • Запреты дня на 23 ноября

В народе верили, что на Родиона и Эраста нельзя:

  • отправляться в дальний путь
  • начинать новые дела, особенно важные
  • одалживать что-то из дома, давать взаймы деньги.

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Теги: какой сегодня праздник, чего нельзя делать сегодня, запреты
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Источник: Ivonа bigmir)net

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