Запреты дня 23 ноября 2020: Чего нельзя делать на Родиона и Эраста
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В понедельник, 23 ноября 2020, православная церковь чтит память святых апостолов от 70-ти Эраста, Родиона и еще 4-х братьев по вере.
Предание гласит, что Эраст был учеником святого Павла и происходил из знатного рода. Уверовав в учение Христа, Эраст оставил должность городского эконом в городе Коринфе и пошел странствовать и проповедовать с Павлом.
Родиона также был учеником Павла и его родственником. Он служил епископом в городе Патрас. Во времена правления императора Нерона были организованы массовые гонения христиан, в результате которых пострадал и Родион, приняв мученическую смерть вместе с Петром и Павлом.
Предлагаем узнать, что принято в народе было делать 23 ноября и чего нельзя делать на Родиона и Эраста.
Народные названия дня 23 ноября: “Родион“, “Родион Ледолом“, “День Эраста“, “Крепкий наст“.
- Что принято делать 23 ноября
В былые времена предки шли на Родиона в церковь, освящая там хлеб и соль. Потом ими кормили домашний скот, чтобы защитить его от болезней. Предки подмечали, что на Эраста на реках образовывалась тонкая кромка льда. В этот день старались не покидать дома без особой надобности.
Вечером собирались вместе всей семьей и вязали или шили.
23 ноября существовал ряд запретов.
- Запреты дня на 23 ноября
В народе верили, что на Родиона и Эраста нельзя:
- отправляться в дальний путь
- начинать новые дела, особенно важные
- одалживать что-то из дома, давать взаймы деньги.
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