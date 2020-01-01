Запреты дня 22 ноября 2020: Чего нельзя делать на Матрены Зимней
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В воскресенье, 22 ноября 2020 православная церковь чтит память преподобной зимней Матроны Константинопольской. Матрона жила в Константинополе в V веке. Она еще в юности вышла замуж по завету родителей, однако позже она поняла, что хочет посвятить жизнь Богу. Матрона сбежала в мужской монастырь, где очень долго выдавала себя за парня. После того, как ее тайна раскрылась, Матрона отправилась в монастырь женский. Ее почитали за благочестие и глубокую веру. Вскоре Матрона сама стала игуменьей обители.
Сны, увиденные в ночь на Матрены, считают вещими.
Предлагаем узнать, что принято было делать 22 ноября на Матрены и чего не стоит совершать в этот день.
- 22 ноября: традиции и обычаи дня
22 ноября богато традициями. В народе чтили праздник Матрены Зимней и соблюдали все его правила. Так, 22 ноября принято было:
- помогать нуждающимся, тем, кто просить об одолжении
- посещать кладбища, наводить там порядок
- перебирать одежду и складывать ее на зиму
- ту одежду, которая больше не подходила – отдавали нищим – перед этим одежду стирали, потому как с нею отдаются проблемы и добрые дела (считали в народе)
- дарить малоимущим предметы быта, посуду
- заваривать чай из лечебных трав и корешков
- заготавливали дрова и теплую одежду на зиму.
Встарь на Матрену существовал особый ритуал у ямщиков. Последнюю полученную монету они прятали на счастье под пятку. Это должно было гарантировать последующие заказы.
- Запреты дня 22 ноября 2020
Предки считали, что на Матрены нельзя:
- игнорировать традицию убирать на кладбище
- отказывать малоимущим и голодным – всех, кто пришел звали в дом и досыта кормили.
22 ноября День ангела отмечают: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрена, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.
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