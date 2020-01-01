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Запреты дня 22 ноября 2020: Чего нельзя делать на Матрены Зимней

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Предки считали, что 22 ноября уже наступила зима и заготавливали дрова и теплую одежду .

Запреты дня 22 ноября 2020, суеверия дня
Запреты дня 22 ноября 2020, суеверия дня
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В воскресенье, 22 ноября 2020 православная церковь чтит память преподобной зимней Матроны Константинопольской. Матрона жила в Константинополе в V веке. Она еще в юности вышла замуж по завету родителей, однако позже она поняла, что хочет посвятить жизнь Богу. Матрона сбежала в мужской монастырь, где очень долго выдавала себя за парня. После того, как ее тайна раскрылась, Матрона отправилась в монастырь женский. Ее почитали за благочестие и глубокую веру. Вскоре Матрона сама стала игуменьей обители.

Сны, увиденные в ночь на Матрены, считают вещими.

Предлагаем узнать, что принято было делать 22 ноября на Матрены и чего не стоит совершать в этот день. 

  • 22 ноября: традиции и обычаи дня

22 ноября богато традициями. В народе чтили праздник Матрены Зимней и соблюдали все его правила. Так, 22 ноября принято было:

  • помогать нуждающимся, тем, кто просить об одолжении
  • посещать кладбища, наводить там порядок
  • перебирать одежду и складывать ее на зиму
  • ту одежду, которая больше не подходила – отдавали нищим – перед этим одежду стирали, потому как с нею отдаются проблемы и добрые дела (считали в народе)
  • дарить малоимущим предметы быта, посуду
  • заваривать чай из лечебных трав и корешков
  • заготавливали дрова и теплую одежду на зиму.

Встарь на Матрену существовал особый ритуал у ямщиков. Последнюю полученную монету они прятали на счастье под пятку. Это должно было гарантировать последующие заказы.

  • Запреты дня 22 ноября 2020

Предки считали, что на Матрены нельзя:

  • игнорировать традицию убирать на кладбище
  • отказывать малоимущим и голодным – всех, кто пришел звали в дом и досыта кормили.

22 ноября День ангела отмечают: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрена, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, традиции
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Источник: ivоna bigmir)net

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