Запреты дня 22 ноября 2020: Чего нельзя делать на Матрены Зимней

Предки считали, что 22 ноября уже наступила зима и заготавливали дрова и теплую одежду .

Запреты дня 22 ноября 2020, суеверия дня pinterest.com

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В воскресенье, 22 ноября 2020 православная церковь чтит память преподобной зимней Матроны Константинопольской. Матрона жила в Константинополе в V веке. Она еще в юности вышла замуж по завету родителей, однако позже она поняла, что хочет посвятить жизнь Богу. Матрона сбежала в мужской монастырь, где очень долго выдавала себя за парня. После того, как ее тайна раскрылась, Матрона отправилась в монастырь женский. Ее почитали за благочестие и глубокую веру. Вскоре Матрона сама стала игуменьей обители.

Сны, увиденные в ночь на Матрены, считают вещими.

Предлагаем узнать, что принято было делать 22 ноября на Матрены и чего не стоит совершать в этот день.

22 ноября: традиции и обычаи дня

22 ноября богато традициями. В народе чтили праздник Матрены Зимней и соблюдали все его правила. Так, 22 ноября принято было:

помогать нуждающимся, тем, кто просить об одолжении

посещать кладбища, наводить там порядок

перебирать одежду и складывать ее на зиму

ту одежду, которая больше не подходила – отдавали нищим – перед этим одежду стирали, потому как с нею отдаются проблемы и добрые дела (считали в народе)

дарить малоимущим предметы быта, посуду

заваривать чай из лечебных трав и корешков

заготавливали дрова и теплую одежду на зиму.

Встарь на Матрену существовал особый ритуал у ямщиков. Последнюю полученную монету они прятали на счастье под пятку. Это должно было гарантировать последующие заказы.

Запреты дня 22 ноября 2020

Предки считали, что на Матрены нельзя:

игнорировать традицию убирать на кладбище

отказывать малоимущим и голодным – всех, кто пришел звали в дом и досыта кормили.

22 ноября День ангела отмечают: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрена, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.

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