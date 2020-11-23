Гороскоп на 23 ноября 2020 года

Кому категорически нельзя спорить с любимым человеком, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 23 ноября 2020 года (23.11.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кто должен отказаться от крупных покупок, и почему.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Овен

Овны, не все новые знакомства принесут удачу, в вашем окружении могут появиться нечестные на руку люди. Вам категорически нельзя спорить с любимым человеком, можете разрушить отношения.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Телец

23 ноября - день для больших планов и их реализации. Подходите к процессу не спеша, вас никто никуда не гонит. Понедельник - благоприятен для массовых закупок. Ваше здоровье требует дополнительного внимания.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Близнецы

Близнецы, на работе могут возникнуть проблемы, с которыми справиться окажется затруднительно. Не горячитесь, к вечеру все должны успеть. Планируйте поездки и встречи на конец месяца.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Рак

Если к вам обратятся за помощью, то сначала узнайте, что именно сделать, велика вероятность попасть в неловкую ситуацию из-за этого. Одиноких представителей знака ждет встреча с будущим спутником.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Лев

Откроются силы стратега, также проявите творчески таланты. Ощутите крылья за спиной - ваша активность будет зашкаливать. Не исключено романтическое увлечение.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Дева

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Девам должно повести в лотерее или в просьбе о повышении заработной платы. Избегайте встреч с людьми, которые могут вам навредить в ваших профессиональных делах. Обратите внимание на ваше самочувствие – нужно укрепить иммунитет.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Весы

В данное время у вас все стабильно. Не спешите поддаваться лени, старайтесь относиться к рабочим просьбам более уважительно. Проявите заботу о родственниках и домочадцах. Звезды обещают Весам финансовый дождь – ждите премию или дополнительный заработок.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Скорпион

Сможете решить много дел, но все зависит от вашего настроения. Найдите время для встречи с друзьями, вы давно не отдыхали душой. Вам нужно обновить энергетический запас.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Стрелец

День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным на события. Стрельцам, в понедельник, нужно избегать любых конфликтов, в частности, не поддавайтесь провокациям со стороны соседей. К вечеру понедельника велика вероятность встретить хорошего старого знакомого.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Козерог

Козероги, перестаньте торопить события. Ваши проблемы решатся, но не так быстро, как бы вы этого хотели. С долгами, если они у вас есть, желательно рассчитаться.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Водолей

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23 ноября не самый лучший день для дополнительных заданий от начальника, будете не успевать. Просите помощи у коллег, они не должны вам отказать. Во второй половине накроет романтическое настроение, скорей всего вам кто-то нравится из руководства, но вы боитесь себе в этом признаться.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Рыбы

Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях своей деятельности. Направьте свой потенциал в правильное русло. Не стоит давать никому обещания, если не уверенны, что оно вам по плечу. Вечером устройте романтический ужин при свечах со второй половинкой.

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