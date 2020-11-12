Гороскоп на 22 ноября 2020 года

Какому знаку Зодиака подфартит с сюрпризами от любимого, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 12 ноября 2020 года (12.11.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, у кого сейчас идеальный период для любовных отношений.

Гороскоп на 22 ноября 2020 Овен

Велика вероятность достичь победных позиций в завершении давно тянувшихся дел. Воскресенье – благоприятный день для обустройства жилища. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей знака - многообещающие знакомства.

Гороскоп на 22 ноября 2020 Телец

Тельцы, 22 ноября не планируйте ничего серьезного. Проведите выходной в семейном кругу, также можете пригласить в гости приятных вам людей. Берегите свое здоровье.

Гороскоп на 22 ноября 2020 Близнецы

В данный период рекомендуется соблюдать элементарную осторожность, тогда вы сможете избежать неприятностей. Звезды считают, что для Близнецов сейчас лучшее время для покупок, но в связи с карантином, можно подобрать давно запланированную вещь в интернете.

Гороскоп на 22 ноября 2020 Рак

22 ноября у Раков пройдет довольно удачно и продуктивно, главное – не идите на поводу у других. Сейчас у вас хорошее время для общения с друзьями и домочадцами. Не забывайте проводить время на свежем воздухе.

Гороскоп на 22 ноября 2020 Лев

Не спешите рубить с плеча! Если вас кто-то вывел, отойдите в сторону, успокойтесь. В общем, отложите продолжение разговора, вам двоим нужно остыть. Все решения принимайте аккуратно и взвешено.

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Гороскоп на 22 ноября 2020 Дева

Не стоит обсуждать своих подруг с другими подружками, они могут узнать об этом разговоре. Не все, как вы, могут держать язык за зубами. Сейчас у вас идеальный период для всего, что связано с любовными отношениями.

Гороскоп на 22 ноября 2020 Весы

Весы, вы ждали, когда звезды будут сопутствовать вам в романтических чувствах! Воскресенье таки подарит новые знакомства с противоположным полом. Возможно, вы, наконец-то, встретите своего спутника. А для тех, кто уже замужем – посвятите время супругу, он хочет тепла и ласки.

Гороскоп на 22 ноября 2020 Скорпион

Используйте выходной по назначению – не обременяйте себя тяжелыми задачами. Больше отдыхайте, переписывайтесь с друзьями, посмотрите хороший фильм.

Гороскоп на 22 ноября 2020 Стрелец

День может преподнести неприятные сюрпризы в области возвышенных чувств. Это воскресенье нужно провести с семьей – поиграйте в настольные игры, сделайте пиццу. Некоторые Стрельцы могут обидеть близкого человека, поэтому не стоит горячиться.

Гороскоп на 22 ноября 2020 Козерог

22 ноября для многих представителей этого знака Зодиака пройдет под звездой удачи. Если вы решили закрыть некоторые дела с помощью конфликтов, то вам не удастся выйти сухим из воды. Улыбка – вот ваше главное оружие!

Гороскоп на 22 ноября 2020 Водолей

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Все у вас должно быть спокойно, никаких казусов не предвидится. Если попросят в долг, не спешите давать большую сумму сразу, уточните, возможно, человек хочет потратить эти деньги на азотные игры. Со второй половиной – тишь да гладь.

Гороскоп на 22 ноября 2020 Рыбы

Рыбам нужно сдерживать свои эмоции. Болтливость вас не красит, думайте, кому и что говорите. К вечеру воскресенья вас ждут хорошие новости, кое-что узнайте интересненькое от подруг из общения в социальных сетях.

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