Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в последний месяц 2020 года.

Ivona расскажет, как выбрать самую оптимальную дату для стрижки волос согласно лунному календарю в декабре 2020 года.

1 декабря 2020 - Луна в Близнецах, убывающая. От стрижки лучше отказаться, чтобы не навредить здоровью.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 freepik.com

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2 декабря 2020 - Луна в Раке, убывающая. Новый образ поднимет настроение и уверенность в себе.

3 декабря 2020 - Луна в Раке, убывающая. Стрижка привлечет к вам удачу во всех сферах жизни.

4 декабря 2020 - Луна в Раке, убывающая. Неблагоприятный день для стрижки.

5 декабря 2020 - Луна во Льве, убывающая. Стрижка возможна, но результат не удовлетворит вас.

6 декабря 2020 - Луна во Льве, убывающая. Новая стрижка привлечет положительные перемены в жизни.

7 декабря 2020 - Луна в Деве, убывающая. Не стоит стричься, если вы не хотите разочароваться в своем внешнем виде.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 freepik.com

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8 декабря 2020 - Луна в Деве, убывающая. Стрижка в этот день оздоровит ваши волосы.

9 декабря 2020 - Луна в Весах, убывающая. Сегодня можно подстричь кончики, челку и освежить уже имеющуюся стрижку.

10 декабря 2020 - Луна в Весах, убывающая. Неудачное время для стрижки.

11 декабря 2020 - Луна в Скорпионе, убывающая. Новая стрижка привлечет вам желаемое внимание, особенно в деловой сфере.

12 декабря 2020 - Луна в Скорпионе, убывающая. Стрижка может вовлечь вас в длительную полосу неудач.

13 декабря 2020 - Луна в Стрельце, убывающая. Поход к парикмахеру будет иметь оздоровительный эффект для ваших волос.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 freepik.com

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14 декабря 2020 - Новолуние в Стрельце. Новая стрижка принесет вам неприятности в любовной сфере.

15 декабря 2020 - Луна в Козероге, растущая. Освежите стрижку, чтобы волосы стали здоровее и привлекательней.

16 декабря 2020 - Луна в Козероге, растущая. Нейтральный день для стрижки.

17 декабря 2020 - Луна в Водолее, растущая. С волосами вы можете укоротить свою удачу.

18 декабря 2020 - Луна в Водолее, растущая. Новая стрижка может стать катализатором для хандры и апатии.

19 декабря 2020 - Луна в Водолее, растущая. Результат порадует вас, смело отправляйтесь к парикмахеру.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 freepik.com

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20 декабря 2020 - Луна в Рыбах, растущая. Благоприятный период для всех видов стрижек.

21 декабря 2020 - Луна в Рыбах, растущая. От стрижки в этот день лучше отказаться.

22 декабря 2020 - Луна в Овне, растущая. Неудачное время для стрижки.

23 декабря 2020 - Луна в Овне, растущая. Новая стрижка привлечет финансовый успех.

24 декабря 2020 - Луна в Овне, растущая. Поход к парикмахеру может внести раздор в ваши отношения с близким кругом людей.

25 декабря 2020 - Луна в Тельце, растущая. Неблагоприятный период для стрижки волос.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 freepik.com

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26 декабря 2020 - Луна в Тельце, растущая. Подстригитесь в этот день, чтобы привлечь удачу в профессиональной деятельности.

27 декабря 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Не портите себе здоровье, стрижку лучше отложить.

28 декабря 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Новая стрижка - ваш счастливый билет.

29 декабря 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Неудачное время для стрижки.

30 декабря 2020 - Полнолуние в Раке. Хороший день для любых видов укладок и стрижек.

31 декабря 2020 - Луна в Раке, убывающая. Удача на вашей стороне, стригитесь без страха за красоту ваших волос.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 freepik.com

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