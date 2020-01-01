Множество праздников предстоит отметить в этот день.

Запреты дня 21 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Михайлов день pixabay.com

В субботу, 21 ноября 2020 года, православные христиане отмечают большой праздник - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (ангелов и архангелов).

Так как Михаил - главный архангел, его имя и носит народный праздник. 21 ноября называют Михайлов день или Михайловские грязи.

Читай также: Лунный календарь для комнатных растений на декабрь 2020

Что нельзя делать на Михайлов день 21 ноября 2020?

отказывать в помощи

заниматься тяжелым трудом

использовать острые и колющие предметы

рукодельничать

мыть голову

кричать

ссориться

рассказывать хорошие сны

делать что-либо из корысти

плести косы.

Приметы на 21 ноября 2020

Михайлов день - последний крупный праздник перед началом Рождественского поста, поэтому отмечать его было принято с размахом. В народе верили: чем больше в доме гостей соберется под крышей в этот день, тем благополучнее выдастся год у семьи. На столы выкладывалось все самое лучшее: ароматные пироги и соленья, каши, сдобренные сливочным маслом, мясные блюда, свежее пиво. В сдобу запекались монетки: кто их найдет, будем удачливым до следующего Михайлова дня. Правда, работать с тестом в этот день запрещено, поэтому лакомства из муки заготавливали заранее.

Потчевали на Михайлов день не только гостей, но и дворового, чтобы не шибко шалил. Ему оставляли обильный ужин в хлеву, чтобы уважить домашнего духа.

Читай также: Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю

Другие праздники 21 ноября 2020

Всемирный день телевидения

Всемирный день приветствий

День достоинства и свободы Украины

Всемирный день рыболовства

День Десантно-штурмовых войск Украины.

Именины 21 ноября 2020

По православным святцам День ангела отмечают Гавриил (помощник Бога), Михаил (подобный Богу) и Павел (малыш).

По католическим - Альберт (благородный), Дмитрий (посвященный Деметре), Климент (милостивый, кроткий), Руф (рыжий) и Степан (венец).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.