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Запреты дня 21 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Михайлов день

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Множество праздников предстоит отметить в этот день.
Запреты дня 21 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Михайлов день
Запреты дня 21 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Михайлов день
pixabay.com

В субботу, 21 ноября 2020 года, православные христиане отмечают большой праздник - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (ангелов и архангелов).

Так как Михаил - главный архангел, его имя и носит народный праздник. 21 ноября называют Михайлов день или Михайловские грязи.

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Что нельзя делать на Михайлов день 21 ноября 2020?

  • отказывать в помощи
  • заниматься тяжелым трудом
  • использовать острые и колющие предметы
  • рукодельничать
  • мыть голову
  • кричать
  • ссориться
  • рассказывать хорошие сны
  • делать что-либо из корысти
  • плести косы.

Приметы на 21 ноября 2020

Михайлов день - последний крупный праздник перед началом Рождественского поста, поэтому отмечать его было принято с размахом. В народе верили: чем больше в доме гостей соберется под крышей в этот день, тем благополучнее выдастся год у семьи. На столы выкладывалось все самое лучшее: ароматные пироги и соленья, каши, сдобренные сливочным маслом, мясные блюда, свежее пиво. В сдобу запекались монетки: кто их найдет, будем удачливым до следующего Михайлова дня. Правда, работать с тестом в этот день запрещено, поэтому лакомства из муки заготавливали заранее.

Потчевали на Михайлов день не только гостей, но и дворового, чтобы не шибко шалил. Ему оставляли обильный ужин в хлеву, чтобы уважить домашнего духа.

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Другие праздники 21 ноября 2020

  • Всемирный день телевидения
  • Всемирный день приветствий
  • День достоинства и свободы Украины
  • Всемирный день рыболовства
  • День Десантно-штурмовых войск Украины.

Именины 21 ноября 2020

По православным святцам День ангела отмечают Гавриил (помощник Бога), Михаил (подобный Богу) и Павел (малыш).

По католическим - Альберт (благородный), Дмитрий (посвященный Деметре), Климент (милостивый, кроткий), Руф (рыжий) и Степан (венец).

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Источник: ivona)bigmir.net

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