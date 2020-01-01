Запреты дня 21 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Михайлов день
В субботу, 21 ноября 2020 года, православные христиане отмечают большой праздник - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (ангелов и архангелов).
Так как Михаил - главный архангел, его имя и носит народный праздник. 21 ноября называют Михайлов день или Михайловские грязи.
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Что нельзя делать на Михайлов день 21 ноября 2020?
- отказывать в помощи
- заниматься тяжелым трудом
- использовать острые и колющие предметы
- рукодельничать
- мыть голову
- кричать
- ссориться
- рассказывать хорошие сны
- делать что-либо из корысти
- плести косы.
Приметы на 21 ноября 2020
Михайлов день - последний крупный праздник перед началом Рождественского поста, поэтому отмечать его было принято с размахом. В народе верили: чем больше в доме гостей соберется под крышей в этот день, тем благополучнее выдастся год у семьи. На столы выкладывалось все самое лучшее: ароматные пироги и соленья, каши, сдобренные сливочным маслом, мясные блюда, свежее пиво. В сдобу запекались монетки: кто их найдет, будем удачливым до следующего Михайлова дня. Правда, работать с тестом в этот день запрещено, поэтому лакомства из муки заготавливали заранее.
Потчевали на Михайлов день не только гостей, но и дворового, чтобы не шибко шалил. Ему оставляли обильный ужин в хлеву, чтобы уважить домашнего духа.
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Другие праздники 21 ноября 2020
- Всемирный день телевидения
- Всемирный день приветствий
- День достоинства и свободы Украины
- Всемирный день рыболовства
- День Десантно-штурмовых войск Украины.
Именины 21 ноября 2020
По православным святцам День ангела отмечают Гавриил (помощник Бога), Михаил (подобный Богу) и Павел (малыш).
По католическим - Альберт (благородный), Дмитрий (посвященный Деметре), Климент (милостивый, кроткий), Руф (рыжий) и Степан (венец).
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