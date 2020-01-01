Приметы поведают, чего следует остерегаться беременным.

Запреты дня 20 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Федотов день freepik.com

В пятницу, 20 ноября 2020 года, православные христиане чтут память тридцати мучеников в Мелитине.

В народе этот день прозвали Федот Ледостав, Федот Зимородок, Федотов день.

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Что нельзя делать на Федотов день 20 ноября 2020?

вязать

есть на ходу

лениться

сплетничать и осуждать

использовать острые и режущие предметы

работать с огнем

переезжать

свататься, венчаться и/или играть свадьбу.

Приметы на Федотов день 20 ноября 2020

Святой Федот считается покровителем молодых мам, новорожденных, беременных, и тех, кто только планирует пополнение в семье. К нему обращаются с молитвами женщины и девушки об улучшении здоровья (своего и малыша), счастье и здоровье.

Беременным необходимо быть особенно осторожными с приметами и запретами на этот день: в народе верили, что все мысли будущей матери могут отразиться на малыше. Считается, что Федотов день им лучше всего провести в смирении, добрых делах и молитвах.

Святого Федота еще прозвали Зимородком, так как в день его памяти было принято подкармливать зимних, перелетных птиц.

На Федотов день также проводили обряд на исполнение желаний: срезали молодую веточку ясеня или тополя, думая о сокровенном, и ставили ее в воду. Если веточка выпустит корешки или почки - желание сбудется.

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Другие праздники 20 ноября 2020

Всемирный день ребенка

День памяти трансгендеров

День работника сельского хозяйства Украины

День педиатра

Международный день борьбы с издевательствами.

Именины 20 ноября 2020

День ангела по православному календарю отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Антон (вступающий в бой), Афанасий (бессмертный), Богдан (Богом данный), Валерий (сильный), Василий (царственный), Вениамин (счастливый сын), Георгий (земледелец), Григорий (бодрствующий), Дорофей (дар Божий), Евгений (благородный), Елизавета (Богом я клянусь), Епифан (знатный), Зосима (живой), Иван (благодать Божья), Илларион (радостный), Кирилл (господин), Лазарь (Бог мне помог), Максим (величайший), Михаил (подобный Богу), Николай (вступающий в бой), Никон (побеждающий), Павел (малыш), Сергей (высокородный), Федор (Божий дар) и Федот (богоданный).

По католическому - Анатолий (восточный), Ангела (вестница), Бернард (сильный как медведь), Бертранд (светлый ворон), Гай, Григорий (бодрствующий), Денис (посвященный Дионису), Евстафий (уравновешенный), Лев (лев), Мария (любимая, горькая, госпожа), Рафаил (исцели, Боже), Сильвестр (лесной), Феликс (счастливый) и Эдмунд (защитник родового имени).

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