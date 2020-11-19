Гороскоп на 20 ноября 2020 года

Кто может рассчитывать на увеличение заработной платы, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 19 ноября 2020 года (19.11.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому рассчитывать на удачные поездки.

Гороскоп на 20 ноября 2020 Овен

Если у вас возникнут какие-либо сложности – не бойтесь обращаться к друзьям и коллегам. Вам сейчас нужна поддержка. Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах. Провидите вечер пятницы с любимым человеком.

Гороскоп на 20 ноября 2020 Телец

20 ноября для Тельцов будет продуктивным в профессиональной сфере деятельности. Велика вероятность встретить старого знакомого, узнаете приятные новости о ваших одноклассниках. Отношения сейчас шаткие, не стоит добавлять масла в огонь.

Гороскоп на 20 ноября 2020 Близнецы

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Звезды хотят помочь Близнецам, но вы упорно не используете такую возможность. Все это связано с тем, что вы сами не хотите повышать планку. Финансовый дождь не предвидится, но начальство рассматриваем повышение зарплаты со следующего месяца.

Гороскоп на 20 ноября 2020 Рак

Пятница не подходит для активных действий. Вам нужна пауза, устройте себе разгрузочный день. Ко всем обещаниям отнеситесь скептически, людям свойственно обещать и не делать. Супруг не в счет, он мог забыть о ваших договоренностях – напомните ему без агрессии.

Гороскоп на 20 ноября 2020 Лев

В профессиональном отношении день будет плодотворным. Ваша активность в конце рабочей недели всех удивит, но в первую очередь вас самих. Запланированные поездки пройдут успешно.

Гороскоп на 20 ноября 2020 Дева

Вам нужно забыть об отдыхе на работе, данный период требует от вас максимальной отдачи. Запланируйте досуг с семьей на выходные. Если вы не отличаетесь богатырским здоровьем, то в этот день силы могут иссякнуть. Берегите себя!

Гороскоп на 20 ноября 2020 Весы

20 ноября Весы преуспеют в профессиональных делах. Этому знаку Зодиака посчастливиться встретиться с приятным человеком. Общение с ним - повлияет на вашу судьбу в будущем.

Гороскоп на 20 ноября 2020 Скорпион

Ответственнее отнеситесь к просьбам любимого человека. Пятница даст плоды, но только, если вы поставите себе такие цели. Помните, что все в ваших руках. Выходные провидите с семьей, домочадцам нужна ваша забота и тепло.

Гороскоп на 20 ноября 2020 Стрелец

Стрельцы, когда вы пытаетесь кому-то угодить - это не всегда означает, что вы делаете кому-то хорошую услугу. В этот раз все может обернуться против вас, в частности, если дело касается документов.

Гороскоп на 20 ноября 2020 Козерог

20 ноября подготовило вам сюрпризы и приятные известия. Планируйте правильно свои финансовые расходы, не берите в кредит, лучше переждать плохие времена, чем зализать в долговую яму.

Гороскоп на 20 ноября 2020 Водолей

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Недоброжелатели так и норовят вам сделать пакости, но звезды вас защитят. Больше времени уделяйте себе и делам, которые вам по душе. Вечер пятницы провидите в семейном кругу.

Гороскоп на 20 ноября 2020 Рыбы

Рыбы, романтическое настроение вас посетит во второй половине дня. Велика вероятность, что решите накопившиеся домашние проблемы. Закройте все рабочие вопросы, чтобы спокойно провести выходные.

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