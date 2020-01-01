Характеристики универсального ASUS ZenBook Flip S: Роскошь с OLED-дисплеем

Кинематографическое качество изображения, изящество, скорость.

В Украине появился ноутбук премиум качества - 13-дюймовый ZenBook Flip S с OLED-дисплеем от компании ASUS.

ZenBook Flip S - это не просто машина, он - настоящая симфония стиля и удобства. Корпус “флипа“ выходит в темной отделке (Jade Black), с которой искусно контрастируют металлические элементы, выполненные в медно-красном цвете. Толщина корпуса ZenBook Flip S составляет всего 13,9 мм, что делает его самым тонким в мире ноутбуком своего класса. Изяществу устройства соответствует и масса - чуть больше килограмма. Но эта миниатюрность может быть обманчива - за ней скрываются мощные компоненты, позволяющие ноутбуку с легкостью справляться с самыми требовательными к системным ресурсам задачами при любых обстоятельствах: в офисе, доме или дороге.

Стоит отметить и особенности конструкции устройства: дисплей ноутбука-трансформера ZenBook Flip S обладает сенсорными датчиками и высокоточным креплением, благодаря чему угол раскрытия может достигать до 360°. “Флип“ имеет несколько режимов использования: как обычный ноутбук, как планшет, стенд или в режиме просмотра (“палатка“).

Но главной изюминкой новинки от ASUS можно назвать широкоформатный OLED-экран с разрешением 4K, который не уступает в качестве экранам лучших современных телевизоров. Изображение на ZenBook Flip S отличается исключительной детализацией, а также реалистичностью и четкостью, сам монитор имеет обрамление по технологии NanoEdge. Экран соответствует стандарту VESA DisplayHDR 500 True Black, а это значит высокую яркость, контрастностью и глубину оттенков картинки. Качество изображения “флипа“ максимально приближено к кинематографическому ввиду широкого охвата цветового пространства (100% DCI-P3), что делает ZenBook Flip S идеальным вариантом и для развлечений, и для творчества. Немало способствует этому и активный, сверхчувствительный стилус ASUS Pen, которым удобно делать записи и зарисовки от руки на экране без усилий и прямо на ходу.

Характеристики универсального ASUS ZenBook Flip S: Роскошь с OLED-дисплеем Пресс-служба

ZenBook Flip S от ASUS подходит для ежедневной работы без страха за собственное зрение - разработчики снизили интенсивность потенциально вредного синего света в дисплее устройства на 70%, и минимизировали его мерцание. Эту особенность ноутбука подтверждает своим сертификатом независимая компания TÜV Rheinland.

Новый ZenBook Flip S, несмотря на свое изящество и компактность, имеет полный набор портов подключения и аккумулятор высокой емкости, что делает его использование максимально комфортным в мобильных условиях.

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