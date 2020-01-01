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Запреты дня 19 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Павла Ледостава freepik.com

В четверг, 19 ноября 2020 года, православные христиане чтут память архиепископа Павла I Исповедника, преподобного Варлаама Хутынского и семи святых дев-мучениц.

В народе этот день прозвали Павел и Варлаам, Павел Исповедник и Варлаам Хутынский, Павел Ледостав, Павел Исповедник, Ледостав, Клавдии.

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Что нельзя делать на Павла Ледостава 19 ноября 2020?

выполнять тяжелую работу (особенно женщинам)

стирать и развешивать белье

осуждать и сплетничать

ходить в грязной одежде

нарушать обещание

отправляться в дальнюю дорогу

давать и брать в долг

есть мясные продукты

обижать животных

болтать попусту.

Приметы на Павла Ледостава 19 ноября 2020

Павла Исповедника прозвали в народе Ледоставом неспроста - в прежние времена именно в день его памяти реки сковывало первой коркой льда. Это было сигналом к началу сезона подледной рыбалки. Свежий лед на Павла Ледостава пока не тревожили, лишь готовили снасти и ждали, когда он окрепнет. По льду наши предки пытались также предсказать, какой будет зима: лед намерзает горками - сытой, абсолютно гладкий - придется затянуть пояса.

Считалось, что в этот день обостряется интуиция. Поэтому его нередко посвящали гаданиям и проводили различные обряды, в попытках заглянуть в будущее. Также, принимая важные решения, старались доверять своей интуиции, которая подскажет, как поступить.

Особое внимание следует обратить на плохие сны в ночь на 19 ноября - они являются предвестниками проблем со здоровьем. Прислушайтесь к своему телу, если утром проснулись в холодном поту.

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Другие праздники 19 ноября 2020

Международный мужской день

День работников гидрометеорологической службы Украины

Всеукраинский день стеклопроизводителя

День отказа от курения

Всемирный день философии

День женского предпринимательства.

Именины 19 ноября 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Александра (защитница), Анатолий (восточный), Антонина (царица, цветок), Арсений (мужественный), Варлаам (сын Бога), Василий (царственный), Гавриил (помощник Бога), Герман (родной), Евфросиния (благомыслящая), Клавдия (хромая), Константин (постоянный), Лука (светлый), Матрона (госпожа), Никита (победитель), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш) и Серафима (жгучая).

По католическому - Варлаам (сын Бога), Елизавета (Богом я клянусь), Максим (величайший), Рафаил (исцели, Боже) и Яков (следующий по пятам).

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