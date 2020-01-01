Запреты дня 18 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на День Ионы
В среду, 18 ноября 2020 года, православные христиане чтут память святителя Ионы и мучеников Галактиона и Епистимии.
В народе этот день прозвали День Ионы, Галактион, Редькин день или День Млечности.
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Что нельзя делать на День Ионы 18 ноября 2020?
- совершать крупные покупки
- заключать сделки
- ставить где-либо свою подпись
- сплетничать и спорить
- носить старую одежду и обувь.
Приметы на День Ионы 18 ноября 2020
День памяти святителя Ионы еще назвали Редькиным днем, так как к этому моменту обычно заканчивалась заготовка корнеплода. Редка была важной составляющей ежедневного рациона наших предков: ее солили, ели свежей, добавляли в салаты, а в некоторых случаях использовали как противопростудное. На День Ионы редька была царицей стола, хозяйки соперничали в мастерстве и прыти в заготовке необычного продукта.
Молодые девушки в этот день молились святителю о суженом, а также проводили некоторые ритуалы. К примеру, на рассвете ни смешивали свежее молоко с медом, делая заговор на скорое замужество на стакан. Когда напиток был выпит, отправлялись за ворота - разбрасывать небольшие монеты, сверкающие вещицы и маленькие предметы рукоделия, которые сделали самостоятельно. Считалось, что такой обряд приманит жениха.
Доброй приметой на День Ионы считался поход в баню - очистить свой дух и тело. Соблюдение этой традиции сулило крепкое здоровье.
Сны в ночь на 18 ноября вещие, яркие, и сбываются, как правило, на четвертые сутки.
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Другие праздники 18 ноября 2020
- День сержанта Вооруженных сил Украины
- Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких
- Всемирный день рекордов Гиннесса.
Именины 18 ноября 2020
День ангела по православным церковным святцам отмечают Гавриил (помощник Бога), Григорий (бодрствующий), Иона (голубь), Тимофей (почитающий Бога) и Тихон (судьба).
По католическим - Каролина (мужественная), Леонард (храбрый лев), Максим (величайший), Назар (посвященный Богу), Роман (римлянин) и Фома (близнец).
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