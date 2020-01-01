Как привлечь любовь и здоровье в этот день?

Запреты дня 18 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на День Ионы freepik.com

В среду, 18 ноября 2020 года, православные христиане чтут память святителя Ионы и мучеников Галактиона и Епистимии.

В народе этот день прозвали День Ионы, Галактион, Редькин день или День Млечности.

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Что нельзя делать на День Ионы 18 ноября 2020?

совершать крупные покупки

заключать сделки

ставить где-либо свою подпись

сплетничать и спорить

носить старую одежду и обувь.

Приметы на День Ионы 18 ноября 2020

День памяти святителя Ионы еще назвали Редькиным днем, так как к этому моменту обычно заканчивалась заготовка корнеплода. Редка была важной составляющей ежедневного рациона наших предков: ее солили, ели свежей, добавляли в салаты, а в некоторых случаях использовали как противопростудное. На День Ионы редька была царицей стола, хозяйки соперничали в мастерстве и прыти в заготовке необычного продукта.

Молодые девушки в этот день молились святителю о суженом, а также проводили некоторые ритуалы. К примеру, на рассвете ни смешивали свежее молоко с медом, делая заговор на скорое замужество на стакан. Когда напиток был выпит, отправлялись за ворота - разбрасывать небольшие монеты, сверкающие вещицы и маленькие предметы рукоделия, которые сделали самостоятельно. Считалось, что такой обряд приманит жениха.

Доброй приметой на День Ионы считался поход в баню - очистить свой дух и тело. Соблюдение этой традиции сулило крепкое здоровье.

Сны в ночь на 18 ноября вещие, яркие, и сбываются, как правило, на четвертые сутки.

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Другие праздники 18 ноября 2020

День сержанта Вооруженных сил Украины

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких

Всемирный день рекордов Гиннесса.

Именины 18 ноября 2020

День ангела по православным церковным святцам отмечают Гавриил (помощник Бога), Григорий (бодрствующий), Иона (голубь), Тимофей (почитающий Бога) и Тихон (судьба).

По католическим - Каролина (мужественная), Леонард (храбрый лев), Максим (величайший), Назар (посвященный Богу), Роман (римлянин) и Фома (близнец).

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