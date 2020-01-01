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Запреты дня 15 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Семи тысяч мучеников

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В народе считали, что 15 ноября нельзя выяснять отношения и ехать в путешествие .

15 ноября нельзя видеться с неприятными людьми
15 ноября нельзя видеться с неприятными людьми
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В воскресенье, 15 ноября 2020, православная церковь вспоминает святых Акиндина, Пигаса и 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство.

По преданию, тайных христиан пытали, чтобы заставить отказаться от веры, однако чудо спасло их от пыток.
В этот день в народе сложились особые обычаи.
Предлагаем узнать, что можно делать и чего категорически не стоит делать в день воспоминания 7 тысяч мучеников 15 ноября.
По народным поверьям, 15 ноября очень сильна молитва. Поэтому стоит молиться святым в различных нуждах.

Особенно, считали в народе, молитвы помогают, если ребенок плохо спит ночью.
Также на семи тысяч святых была традиция шить и вышивать, готовя вещи и украшения к зиме.
В день за 15 ноября является ряд запретов, которые придерживались в народе.

  • Чего нельзя делать на семи тысяч мучеников

Предки считали, что 15 ноября не стоит:

  • ехать далеко от дома - дальняя поездка, путешествие или переезд мог закончиться разочарованием
  • ссориться, выяснять отношения - ссора в этот день может иметь долгую жизнь и тяжелое разрешение
  • просить о помощи, если она вам не очень нужна - такая просьба может посеять конфликт и раздоры
  • видеться с людьми, которых недолюбливаете, которые не понимают вас, а вы их.

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Источник: ivоna bigmir)net

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