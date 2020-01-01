Запреты дня 15 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Семи тысяч мучеников
Читай также: Гороскоп на 15 ноября 2020 года
В воскресенье, 15 ноября 2020, православная церковь вспоминает святых Акиндина, Пигаса и 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство.
По преданию, тайных христиан пытали, чтобы заставить отказаться от веры, однако чудо спасло их от пыток.
В этот день в народе сложились особые обычаи.
Предлагаем узнать, что можно делать и чего категорически не стоит делать в день воспоминания 7 тысяч мучеников 15 ноября.
По народным поверьям, 15 ноября очень сильна молитва. Поэтому стоит молиться святым в различных нуждах.
Особенно, считали в народе, молитвы помогают, если ребенок плохо спит ночью.
Также на семи тысяч святых была традиция шить и вышивать, готовя вещи и украшения к зиме.
В день за 15 ноября является ряд запретов, которые придерживались в народе.
- Чего нельзя делать на семи тысяч мучеников
Предки считали, что 15 ноября не стоит:
- ехать далеко от дома - дальняя поездка, путешествие или переезд мог закончиться разочарованием
- ссориться, выяснять отношения - ссора в этот день может иметь долгую жизнь и тяжелое разрешение
- просить о помощи, если она вам не очень нужна - такая просьба может посеять конфликт и раздоры
- видеться с людьми, которых недолюбливаете, которые не понимают вас, а вы их.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил