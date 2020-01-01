Какие праздники предстоит отметить в эту субботу?

Запреты дня 14 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Кузьминки freepik.com

В субботу, 14 ноября 2020 года, православные христиане чтут память бессребреников и чудотворцев Космы (Кузьмы) и Дамиана (Демьяна) Асийских.

В народе в этот день справляли Осенние Кузьминки, или просто - Кузьминки.

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Что нельзя делать на Кузьминки 14 ноября 2020?

выливать на улицу воду после купания младенца

смотреть в глаза незнакомцам, особенно нищим, подавая милостыню

ссориться и сквернословить

заниматься рукоделием

переедать

гадать на любовь и будущее.

Приметы на Кузьминки 14 ноября 2020

Кузьма и Демьян считались покровителями кузнецов и рукодельниц. Правда, эти занятия на Кузьминки лучше отложить, дабы не гневить святых. Обращались к ним в молитвах и за семейным благополучием. Доброй приметой для пары было сочетаться браком в этот день.

Осенние Кузьминки в народе также называли Курьими именинами, так как некоторые традиции дня касались непосредственно домашней птицы. Так более зажиточные люди дарили своим менее успешным друзьям и родственникам кур. За такими “челобитными“ пернатыми хорошо ухаживали и всячески пестовали, так как считалось, что они несут целебные яйца.

На Кузьминки молодежь устраивала долгие посиделки, с угощениями, песнями и танцами. Важное место на любом праздничном столе считалась каша и блюда из курятины. Кашей подкармливали и дворового - духа, который отвечал за порядок и чистоту во дворе.

В ночь на 14 ноября снятся вещие сны.

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Другие праздники 14 ноября 2020

Всемирный день борьбы с диабетом

День эндокринолога

Международный день логопеда.

Именины 14 ноября 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Агриппина (горестная), Адриан (адриатический), Александр (защитник), Давид (любимый), Демьян (покорный), Денис (посвященный Дионису), Дмитрий (посвященный Деметре), Елизавета (Богом я клянусь), Кузьма (мир), Иван (благодать Божья), Петр (скала, камень), Прокоп (успех), Савва (старец), Федор (дар Божий), Фома (близнец), Юлиания (принадлежащая Юлию) и Яков (следующий по пятам).

По католическому - Елизавета (Богом я клянусь), Климент (милостивый, кроткий), Лаврентий (лавр, римский), Мария (любимая, горькая, госпожа) и Федот (посвященный Богу).

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