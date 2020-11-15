Гороскоп на 15 ноября 2020 года

Кто получит заряд энергии и мотивации на новую неделю, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 15 ноября 2020 года (15.11.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому категорически нельзя делать замечаний любимому человеку.

Гороскоп на 15 ноября 2020 Овен

Вторая половина создаст проблемы, не горячитесь на него - он не специально. Найдите время для любимых занятий, хобби. Вам нужен отдых, выходите на свежий воздух. Звезды подарят Овнам заряд энергии и мотивации на новую трудовую неделю.

Гороскоп на 15 ноября 2020 Телец

Тельцы, будьте начеку, вас могут поманить в проекты, которые не сулят удачу и успех. Вам нужно все обдумать. Не верьте малознакомым людям. Рациональность - ваш главный козырь, пусть никто не думает, что фортуна не с вами.

Гороскоп на 15 ноября 2020 Близнецы

Если вам преподнесет подарок человек, к которому вы холодны, не принимайте презент. Зачем вам давать надежды - это лишь нагрузка на карму. Близнецам стоит уделить время своим подругам, устройте чаепитие. Вам сейчас не хватает таких посиделок.

Гороскоп на 15 ноября 2020 Рак

В личной жизни есть острые вопросы, но вы, конечно, их почему-то в очередной раз откладываете. Найдите со своей второй половиной силы, чтобы расставить все точки над «i». Будьте честны перед собой и своим любимым человеком.

Гороскоп на 15 ноября 2020 Лев

Воскресенье пролетит быстро и незаметно. Не создавайте себе проблем, не втягивайтесь в сплетни коллег и соседей по дому. Постарайтесь как можно чаще бывать на свежем воздухе и желательно в компании приятных людей.

Гороскоп на 15 ноября 2020 Дева

Из-за плохого настроения можете обидеть близкого человека, постарайтесь сдерживать себя. Девам устроят романтический вечер. А замужним представителям этого знака сделают щедрый комплимент и вручат подарок.

Гороскоп на 15 ноября 2020 Весы

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Сделайте так, чтобы в воскресенье вы были в домашнем кругу. Откажите начальнику в дополнительной смене! Не беритесь за финансы, ваш удел на этот день – тихое семейное счастье. Ваш спутник удивит приятной новостью.

Гороскоп на 15 ноября 2020 Скорпион

Сделайте всего для того, чтобы закрыть текущие вопросы. Судьба не готовит вам каких-либо трудностей или испытаний. Не обижайте близких людей своим невниманием или брошенными сгоряча словами.

Гороскоп на 15 ноября 2020 Стрелец

В этот день вы будете сильно эмоциональны, не перегните палку. Соблюдайте осторожность в отношениях с новыми знакомыми, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий. Прислушивайтесь к своей интуиции.

Гороскоп на 15 ноября 2020 Козерог

Ваше настроение может испортиться из-за конфликтных ситуаций с родственниками. Не тратьте свои нервы, поберегите сове здоровье. При общении с любимым человеком, не делайте ему замечаний, найдите слова поддержки.

Гороскоп на 15 ноября 2020 Водолей

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Водолеи получат заманчивое предложение или сюрприз. Могут поступить интересные предложения, берите все во внимание. Сейчас у вас активная фаза для привлечения успеха. На личном фронте все отлично.

Гороскоп на 15 ноября 2020 Рыбы

Данному знаку Зодиака необходимо придерживаться четкого графика выполнения запланированных дел. Не видитесь на предложения со стороны друзей, сейчас не время для веселых посиделок. Не забывайте о ситуации в стране, здоровье - главнее.

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