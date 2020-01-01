С помощью каких действий можно получить плоский живот .

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С помощью этих 7 лайфхаков можно приблизиться к идеальной форме. Но для совершенства тела, без занятий спортом не обойтись.

Если у вас нет времени и желания для изнурительных тренировок, рассмотрите альтернативные варианты, как получить плоский живот.

7 способов получить плоский живот без тренировок freepik.com

Следите за осанкой

При выпрямлении спины, вы приводите в тонус дряблые мышцы пресса. Удерживая корпус в прямом состоянии, мы незаметно напрягаем и тренируем брюшные мышцы. При таком положении спины живот более втянут, нежели, когда мы сутулимся.

7 способов получить плоский живот без тренировок freepik.com

Ускорьте темп

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Для легкого способа сбросить несколько лишних килограммов, вам нужно повысить уровень метаболизма. Быстрый обмен веществ создает дефицит калорий, организм начинает использовать свои “запасы“, сжигая жир. Для ускорения метаболизма выбирайте пешие прогулки. Кстати, если от вашего офиса к дому всего пару остановок – пройдитесь пешком. Для ежедневных прогулок будет достаточно 30 минут, со временем можете увеличивать время. И главное, идти нужно в не расслабленном темпе, а с небольшим ускорением привычного ритма.

Ваше питание

Не позволяйте себе переедать. Важен не только рацион питания, но и то, как употребляете трапезу. Есть нужно медленно, тщательно пережевывая пищу. Если откусывать небольшие кусочки пищи, чувство сытости придет быстрее. Вставайте из-за стола немного голодным.

7 способов получить плоский живот без тренировок freepik.com

Водный рацион

Обезвоженный организм склонен накапливать влагу, что приводит к отекам и соответственно “раздуванию“ силуэта. Пейте чаще, желательно воду, можно с лимоном. Начните по крайней мере с шести стаканов воды или других напитков без сахара и красителей.

7 способов получить плоский живот без тренировок freepik.com

Меньше стресса

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В период хлопот и проблем, в теле увеличивается количество стероидов и гормонов стресса. Такой «багаж» пагубно влияет на пищеварение. К тому же, кортизол (гормон стресса) посылает организму сигнал запасать жир как раз в области живота с целью защитить внутренние органы. Жир метаболически активен. Поэтому справиться с ним можно благодаря специальными упражнениями и снижению уровня стресса.

Завтраки

Старайтесь поесть в течении часа после пробуждения. Завтрак влияет на процесс метаболизма. Ivona уже рассказывала о самых полезных блюдах на завтрак, берите на заметку. Возьмите еще за правило выпивать теплую воду через 15 минут после сна.

7 способов получить плоский живот без тренировок freepik.com

Пробиотики

Пробиотики содействуют организму в усваивание нужных микроэлементов, выводят токсины и не аккумулируют жир в нежелательных местах. Пробиотики есть в составе йогурта с “активными культурами“, мягкого сыра, кефира, консервированных огурцах, мисо-супе и в квашеной капусте.

7 способов получить плоский живот без тренировок freepik.com

Домашние тренировки

Без них, увы, никак. Но ради результата стоит уделить время небольшим физическим нагрузкам. Уклон нужно делать на рост мышечной массы, который всегда сопровождается потерей калорий. Для этого будет достаточно банальных махов ногами и отжиманий во время утренней зарядки. Чтобы получить пресс - выполняйте наклоны туловища к коленям.

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