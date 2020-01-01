Какой диснеевский принц подходит вам по знаку Зодиака?

Порадуйте свою внутреннюю принцессу!

Каждая девочка хоть единожды, но мечтала о сказочном принце. Кому-то нравился задорный Аладдин, кто-то предпочитал Эрика из “Русалочки“ за его бездонные голубые глаза, а кому-то - импонировал степенный принц из Золушки. Девочки выросли, но это вовсе не повод перестать верить в сказки! Ivona предлагает вам узнать, какой из диснеевских принцев стал бы для вас идеальной парой.

Овен

Ли Шанг из "Мулан" imdb.com

Ваш сказочный принц - Ли-Шанг, готовый поддержать вас в любую минуту. В отношениях с таким парнем не будет гиперопеки, которая вас нервирует. Он будет идти и бороться с вами рука об руку, и защитит вас в трудную минуту. Парень мечты уважает вашу свободу, и вы готовы ответить ему тем же.

Телец

Аладдин imdb.com

Аладдин, конечно, не принц на белом коне, но вам этого и не нужно. Приключения и драйв - вот, чего вы ищете в отношениях, и Аладдин, бесспорно, способен вам это предоставить. С ним никогда не бывает скучно, его легкая сумасшедшинка способна скрасить ваши серые будни. Вперед, навстречу новым авантюрам!

Близнецы

Геркулес imdb.com

Вам необходим мужчина, способный удивлять. И Геркулес способен это предоставить. Мало того, что он силач и красавчик, с ним всегда интересно. К тому же он способен на подвиг. И никогда не будет осуждать вас за ваше прошлое, а вместе с вами будет глядеть с надеждой в будущее.

Рак

Принц Эрик из "Русалочки" imdb.com

Девушке-Раку необходим мягкий партнер, способный понять ее с полуслова. Ему не важны условности, он так же влюбчив, как и партнерша, и верит в любовь с первого взгляда. Для таких девушек принц Эрик - идеальная партия: заботливый, нежный, готовый доказывать свою любовь снова и снова.

Лев

Флин Райдер из "Рапунцель" imdb.com

Для Львицы помимо безусловного обожания, нужно, чтобы партнер а) знал себе цену и б) не привык ее называть. Такой девушек нужен стойкий и крепкий мужчина, который, впрочем, не лишен самолюбования и чувства юмора. Поэтому Львицам будет так комфортно с парнем, похожим на Флина Райдера.

Дева

Принц из "Золушки" imdb.com

Девы не заинтересованы в интрижках, и отношения предпочитают строить серьезные, без детских глупостей. Поэтому и партнеров ищут соответствующих - надежных, как скала, со схожими жизненными ценностями. Принц из Золушки - их идеал: он не колеблется, он решителен и не готов отпускать свою единственную, даже если ему придется искать ее среди всех незамужних красавиц мира.

Весы

Адам из "Красавицы и чудовища" imdb.com

Внешность для девушек-Весов вторична, ведь они привыкли ценить человеческую душу, а не тело. Также они прекрасно понимают, что над отношениями нужно работать. В любом чудовище вы способны увидеть нечто хорошее, и ваш положительный настрой способен вдохновить любого стать сказочным принцем. Такой мужчина, как Адам, будет вам интересен, ведь в нем сочетаются настоящий зверь, и испуганный, одинокий мальчишка.

Скорпион

Шрек imdb.com

Пускай он - не тот сказочный принц, о котором мечтают все девушки. Зато он честен, надежен, и будет ценить и любить вас не за какие-то качества, а просто так, просто потому что вы есть. А что еще нужно девушке-Скорпиону: он готов отдавать, не требуя ничего взаимен, ему можно доверять (даже больше чем себе). И пуская он немного вспыльчив, это даже интригует и придает отношениям перчинку!

Стрелец

Джон Смит из "Покахонтас" imdb.com

Стрельцам нужен такой мужчина, который не будет обрезать им крылья, но все же достаточно серьезный, чтобы суметь время от времени опускать их с небес на землю. Иными словами: мечтательной натуре девушки-Стрельца необходим противовес - спокойный, степенный, и, конечно же, по уши влюбленный мужчина. Такой, как Джон Смит.

Козерог

Кристофф из "Холодного сердца" imdb.com

Женщина-Козерог любит своего мужчину за то, что он любит ее. Все остальное - подробности. Ей крайне важно знать, что она - единственная и неповторимая, и это останется неизменным несмотря ни на что. Иногда кажется, что ей нужен не партнер, а нянька, но мужчины с удовольствием принимают на себя эту (не)тяжкую ношу. Для Козерогов Кристофф - идеальная партия: всегда рядом, и готов отдать последнюю рубах за любимую.

Водолей

Принц Навин из "Принцессы и лягушки" imdb.com

Водолеям нужен кто-то, кто будет с ними на одной волне. Конечно, эта задача не из легких, ведь из девушек-Водолеев энергия бьет через край. Поэтому им нужен кто-то вроде принца Навина: и на укулеле подыграть, когда настроение ни к черту, и пуститься в пляс посреди улицы, сшибая с ног недоуменных прохожих, просто потому что сердце поет от любви.

Рыбы

Принц Филипп из "Спящей красавицы" imdb.com

А вот Рыбки мечтают о принце на белом коне, чтобы с плащом, и прямиком из сказки! И на меньшее они не согласны. Чтобы добиться расположение девушки-Рыб, избраннику придется, как минимум, победить дракона, как максимум - научиться справляться с изменчивой натурой свей рыбки. На такой подвиг способен лишь настойчивый принц Филипп, покоривший саму Спящую красавицу!

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