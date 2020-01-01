Какой диснеевский принц подходит вам по знаку Зодиака?
Каждая девочка хоть единожды, но мечтала о сказочном принце. Кому-то нравился задорный Аладдин, кто-то предпочитал Эрика из “Русалочки“ за его бездонные голубые глаза, а кому-то - импонировал степенный принц из Золушки. Девочки выросли, но это вовсе не повод перестать верить в сказки! Ivona предлагает вам узнать, какой из диснеевских принцев стал бы для вас идеальной парой.
- Овен
Ваш сказочный принц - Ли-Шанг, готовый поддержать вас в любую минуту. В отношениях с таким парнем не будет гиперопеки, которая вас нервирует. Он будет идти и бороться с вами рука об руку, и защитит вас в трудную минуту. Парень мечты уважает вашу свободу, и вы готовы ответить ему тем же.
- Телец
Аладдин, конечно, не принц на белом коне, но вам этого и не нужно. Приключения и драйв - вот, чего вы ищете в отношениях, и Аладдин, бесспорно, способен вам это предоставить. С ним никогда не бывает скучно, его легкая сумасшедшинка способна скрасить ваши серые будни. Вперед, навстречу новым авантюрам!
- Близнецы
Вам необходим мужчина, способный удивлять. И Геркулес способен это предоставить. Мало того, что он силач и красавчик, с ним всегда интересно. К тому же он способен на подвиг. И никогда не будет осуждать вас за ваше прошлое, а вместе с вами будет глядеть с надеждой в будущее.
- Рак
Девушке-Раку необходим мягкий партнер, способный понять ее с полуслова. Ему не важны условности, он так же влюбчив, как и партнерша, и верит в любовь с первого взгляда. Для таких девушек принц Эрик - идеальная партия: заботливый, нежный, готовый доказывать свою любовь снова и снова.
- Лев
Для Львицы помимо безусловного обожания, нужно, чтобы партнер а) знал себе цену и б) не привык ее называть. Такой девушек нужен стойкий и крепкий мужчина, который, впрочем, не лишен самолюбования и чувства юмора. Поэтому Львицам будет так комфортно с парнем, похожим на Флина Райдера.
- Дева
Девы не заинтересованы в интрижках, и отношения предпочитают строить серьезные, без детских глупостей. Поэтому и партнеров ищут соответствующих - надежных, как скала, со схожими жизненными ценностями. Принц из Золушки - их идеал: он не колеблется, он решителен и не готов отпускать свою единственную, даже если ему придется искать ее среди всех незамужних красавиц мира.
- Весы
Внешность для девушек-Весов вторична, ведь они привыкли ценить человеческую душу, а не тело. Также они прекрасно понимают, что над отношениями нужно работать. В любом чудовище вы способны увидеть нечто хорошее, и ваш положительный настрой способен вдохновить любого стать сказочным принцем. Такой мужчина, как Адам, будет вам интересен, ведь в нем сочетаются настоящий зверь, и испуганный, одинокий мальчишка.
- Скорпион
Пускай он - не тот сказочный принц, о котором мечтают все девушки. Зато он честен, надежен, и будет ценить и любить вас не за какие-то качества, а просто так, просто потому что вы есть. А что еще нужно девушке-Скорпиону: он готов отдавать, не требуя ничего взаимен, ему можно доверять (даже больше чем себе). И пуская он немного вспыльчив, это даже интригует и придает отношениям перчинку!
- Стрелец
Стрельцам нужен такой мужчина, который не будет обрезать им крылья, но все же достаточно серьезный, чтобы суметь время от времени опускать их с небес на землю. Иными словами: мечтательной натуре девушки-Стрельца необходим противовес - спокойный, степенный, и, конечно же, по уши влюбленный мужчина. Такой, как Джон Смит.
- Козерог
Женщина-Козерог любит своего мужчину за то, что он любит ее. Все остальное - подробности. Ей крайне важно знать, что она - единственная и неповторимая, и это останется неизменным несмотря ни на что. Иногда кажется, что ей нужен не партнер, а нянька, но мужчины с удовольствием принимают на себя эту (не)тяжкую ношу. Для Козерогов Кристофф - идеальная партия: всегда рядом, и готов отдать последнюю рубах за любимую.
- Водолей
Водолеям нужен кто-то, кто будет с ними на одной волне. Конечно, эта задача не из легких, ведь из девушек-Водолеев энергия бьет через край. Поэтому им нужен кто-то вроде принца Навина: и на укулеле подыграть, когда настроение ни к черту, и пуститься в пляс посреди улицы, сшибая с ног недоуменных прохожих, просто потому что сердце поет от любви.
- Рыбы
А вот Рыбки мечтают о принце на белом коне, чтобы с плащом, и прямиком из сказки! И на меньшее они не согласны. Чтобы добиться расположение девушки-Рыб, избраннику придется, как минимум, победить дракона, как максимум - научиться справляться с изменчивой натурой свей рыбки. На такой подвиг способен лишь настойчивый принц Филипп, покоривший саму Спящую красавицу!
Ранее мы рассказывали, как поднять настроение каждому знаку Зодиака.
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