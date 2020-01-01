Главные запреты и традиции дня.

Запреты дня 13 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Никодимов день freepik.com

В пятницу, 13 ноября 2020 года, православные христиане чтут память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, и преподобной Мавры.

В народном календаре эту дату называют Никодимов день, Спиридон и Никодим, Маврин день или Рыбник.

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Что нельзя делать на Никодимов день 13 ноября 2020?

ссориться (особенно рыбакам)

общаться с малознакомыми людьми

брать и давать в долг

рассказывать свои сны

начинать новые дела.

Приметы на Никодимов день 13 ноября 2020

На Никодимов день продолжаются народные гуляния в честь рыбаков и охотников. На столах непременно появлялись блюда из рыбы и дичи. Так как охота и зимняя рыбалка - мероприятия крайне опасные, праздники в честь добытчиков устраивали особенно пышные.

Особое место на праздничном столе также занимали блюда из курятины: считалось, что того, кто отведает куриного мяса в этот день, весь год ждет удача. Это связано с тем, что на Никодимов день, помимо чествования рыбаков и охотников, занимались уходом за курятниками, а также выбирали птицу на убой.

К святому Никодиму обращаются с молитвами о защите жилища от напастей, вроде пожаров, наводнений и обрушений, а также от воров и дурного глаза.

С последним в этот день необходимо быть особенно осторожным: в народе верили, что на Никодимов день колдуны и ведьмы получают особую силу. Впрочем, если кто-то желает вам зла, достаточно лишь одного взгляда недоброжелателю в глаза, чтобы оказаться под дурным влиянием. Плохой приметой было также потерять пуговицу с одежды - это означало, что человек сглазили. Поэтому Никодимов день старались провести исключительно в кругу близких и проверенных жизнью и временем людей.

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В ночь на 13 ноября снятся вещие сны, которые сбудутся в течение 9 дней. Если же сновидение повторяющееся и вы его видели прежде, ожидайте его воплощения в жизнь через 7 недель.

Другие праздники 13 ноября 2020

Всемирный день доброты

Международный день слепых.

Именины 13 ноября 2020

День ангела по православным святцам отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Анатолий (восточный), Артемий (посвященный Артемиде), Василий (царственный), Всеволод (владеющий всем), Герман (родной), Демьян (покорный), Иван (благодать Божья), Иннокентий (невинный), Кузьма (мир), Леонид (подобный льву), Никодим (побеждающий народ), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень), Роман (римлянин), Савва (старец), Сергей (высокородный), Степан (венец), Трофим (кормилец), Федор (дар Божий) и Яков (следующий по пятам).

По католическим - Августина (величественная, священная), Агния (непорочность чистота), Ангела (ангел, посланница), Антонин (вступающий в бой), Аркадий (пастух), Валентин (здоровый), Виктор (победитель), Герман (родной), Евгений (благородный), Людовик (славный боец) и Николай (побеждающий народ).

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