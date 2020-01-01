Традиции, которым необходимо следовать на Зиновьев день.

Запреты дня 12 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Синичкин день pixabay.com

В четверг, 12 ноября 2020 года, православные христиане чтут память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его мученицы Зиновии.

Памятная дата в народе получила название Зиновий Синичник, Синичкин день, Зиновий и Зиновия, Зиновьев день.

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Что нельзя делать на Синичкин день 12 ноября 2020?

сплетничать и говорить плохо о других

выбрасывать остатки пищи

грустить и вспоминать прошлое

жадничать

ссориться с родителями.

Приметы на Синичкин день 12 ноября 2020

Синичкиным этот день прозвали от того, что к этому моменту, как правило, наступали холода и прилетали зимние птицы: синицы, снегири, свиристели и пр. Дурной приметой считалось обидеть на Синичкин праздник птицу. Дети же мастерили кормушки для пернатых гостей и старались их угостить: “Подкорми птиц зимою - они послужат тебе весною“.

Также этот день считался праздником охотников и рыбаков. Несмотря на погоду они отправлялись за добычей. Домой с пустыми руками возвращаться было нельзя - это плохая примета, сулящая целый год неудач в охотничьем и/или рыболовном деле. Хорошим знаком было поймать зайца - такая добыча гарантировала успех. Для охотников и рыбаков, вернувшихся с добычей, накрывали праздничный стол, а дичь и рыбу тут же готовили. В народе верили, что незамужнюю девушку, которая на Синичкин праздник съест хоть немного зайчатины, ждет толпа поклонников и скорое счастливое замужество.

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Другие праздники 12 ноября 2020

Всемирный день качества

Всемирный день борьбы с пневмонией

Всемирный день курицы.

Именины 12 ноября 2020

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр (защитник), Анастасия (возрождение), Артемий (посвященный Артемиде), Герман (родной), Елена (светлая, солнечная), Зиновий (жизнь Зевса), Иосиф (Бог да воздаст), Леонид (подобный льву), Макар (счастливый), Максим (величайший), Марк (молот), Матвей (дарованный Богом), Петр (камень), Семен (услышанный Богом), Степан (венец) и Юлиан (из рода Юлиев).

По католическому - Аврелий (золотой), Бенедикт (благословенный), Гавриил (сила Божья), Иван (благодать Божья), Исаак (будет смеяться), Кристиан (христианин), Мартин (посвященный Марсу), Матвей (дарованный Богом), Нил (темный), Ренат (возродившийся), Руф (рыжий) и Эмилиан (соперник).

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