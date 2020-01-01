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Запреты дня 11 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Аврамия и Анастасию

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Приметы и запреты на Овчарный праздник.
Запреты дня 11 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Аврамия и Анастасию
Запреты дня 11 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Аврамия и Анастасию
freepik.com

В среду, 11 ноября 2020 года, православные христиане чтут память преподобномученицы Анастасии Римской и преподобного Авраамия, архимандрита Ростовского.

В народе день памяти прозвали Аврамий Овчар и Анастасия Овечница, Овчарный праздник, Аврамий и Анастасия.

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Что нельзя делать на Аврамия и Анастасию 11 ноября 2020?

  • вспоминать прошлое
  • ссориться
  • оставаться в одиночестве
  • чинить обувь и одежду
  • оставлять ребенка одного.

Приметы на Аврамия и Анастасию 11 ноября 2020

Овчарным праздник прозвали потому, что святую Анастасию считают покровительницей овец, а Аврамия - овчаров. В этот день стригли овечью шерсть, девушки и женщины плели шерстяные нити для теплых вещей.

Также накрывали праздничный стол: женщины, отмечавшие именины в этот день, обязательно ставили козий и/или овечий сыр, а также хлеб и лепешки из свежемолотой муки. Незамужним девушкам на Овчарном празднике присутствовать не разрешалось.

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Другие праздники 11 ноября 2020

  • Всемирный день шопинга
  • Всемирный день оригами
  • Международный день энергосбережения
  • День фитнеса.

Именины 11 ноября 2020

По православным святцам День ангела отмечают Авраам (отец множества), Агафья (добрая), Алексей (защитник), Анастасия (возрождение), Андрей (мужественный), Анна (благая), Афанасий (бессмертный), Василий (царственный), Виктор (победитель), Евгений (благородный), Иван (благодать Божья), Кирилл (господин), Кузьма (мир), Леонид (подобный льву), Мария (горькая, любимая, госпожа), Марк (молот), Наум (утешенный), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Тимофей (почитающий Бога) и Филипп (любящий лошадей).

По католическим - Валентин (здоровый), Варфоломей (сын Птолемея), Мартин (посвященный Марсу), Павел (малыш), Федор (Божий дар) и Фелиция (счастливая).

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, приметы, именины, День ангела
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Источник: ivona)bigmir.net

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