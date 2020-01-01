Кому покровительствует святая Параскева, и от каких занятий в этот день лучше воздержаться.

Запреты дня 10 ноября 2020: Чего категорически нельзя делать на Параскеву Пятницу pinterest.com

Во вторник, 10 ноября 2020 года, православные христиане чтут память великомученицы Параскевы Иконийской, нареченной Пятница.

В народе святую прозвали Параскева Пятница или Параскева Льняница.

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Что нельзя делать на Параскеву Пятницу 10 ноября 2020?

смеяться

мыть полы и посуду

мыть голову

давать и брать деньги в долг (особенно беременным)

заниматься рукоделием.

Приметы на Параскеву Пятницу 10 ноября 2020

И мужчинам, и женщинам на Параскеву было работать запрещено. Исключением была лишь работа со льном, отсюда и второе название праздника - Параскева Льняница.

Параскева Пятница - праздничный день почитания святой, поэтому проводить его нужно было в молитвах и смирении. К святой Параскеве обращались, как к покровительнице и заступнице женщин и младенцев, а также хранительнице семейного счастья. Также в народе верили, что Параскева Пятница способна исцелить от недугов. 10 ноября у ее образа выкладывали лекарственные травы и цветы, веря, что святая наделит их особой силой.

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Другие праздники 10 ноября 2020

Всемирный день молодежи

Международный день бухгалтерии

Всемирный день науки за мир и развитие.

Именины 10 ноября 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Арсений (мужественный), Георгий (земледелец), Дмитрий (посвященный Деметре), Иван (благодать Божья), Максим (величайший), Нестор (возвратившийся домой), Николай (побеждающий народ), Степан (венец), Терентий (трущий, художник), Анна (благая), Прасковья (канун праздника, пятница) и Феврония (благомыслящая).

По католическому - Андрей (мужественный), Дмитрий (посвященный Деметре), Лев (лев) и Флорентия (процветающая).

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