А также именины, традиции и обряды дня.

Запреты дня 4 сентября 2020: Чего категорически нельзя делать на Агафона Огуменника pinterest.com

В пятницу, 4 сентября 2020 года, православные христиане чтут память мученика Агафоника Никомидийского.

В народе праздник получил название Агафон Огуменник, Потехи лешего, Агафон или Агафонов день.

Читай также: Какое доступное средство поможет поддерживать чистоту в доме

Что нельзя делать на Агафона Огуменника 4 сентября 2020?

дарить и принимать подарки

ходить в лес

есть много пищи животного происхождения

выходить на улицу после захода солнца

брать и давать в долг.

Приметы на Агафона Огуменника 4 сентября 2020

4 сентября в народном календаре - особенный день. Считалось, что на Агафона Огуменника лешие становятся видимыми, выходят из лесов и отправляются к людям на поиски приключений. Обычно развлечения заключались в мелких шалостях: перекладывать или прятать вещи в доме, разворошить стог сена, порезвиться на гумне и растащить его по всей округе, и пр.

Чтобы защитить свой дом и хозяйство от лешего, мужчина в ночь на Агафона надевали тулупы мехом наружу, из полотенец сооружали подобие шапки, и отправлялись сторожить гумно, предварительно очертив вокруг него кочергой защитный круг.

Женщины задабривали лешего по-своему: готовили сдобные пироги, и раскладывали их в углах всех хозяйственных и жилых помещений. Расчет простой - если леший забредет туда, его привлечет запах выпечки. Отведав угощения, он уйдет, не навредив хозяйству.

Молодые девушки на Агафона Огуменника соблюдали строгий пост: считалось, что та, которая сможет продержаться без какой-либо пищи от заката до рассвета, сохранит свою красоту и молодость на долгие годы.

Есть еще одна примета: 7 добрых дел, совершенных на Агафонов день, умножат богатство в несколько раз.

Святому Агафону традиционно молятся, прося об исцелении от болезней глаз, а также о защите от нечистой силы и дурного глаза.

Читай также: Как приобрести дешевые авиабилеты?

Другие праздники 4 сентября 2020

Международный день тхэквондо

Всемирный день сексуального здоровья.

Именины 4 сентября 2020

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Александр (защитник), Алексей (защитник), Ариадна (священная, непорочная), Афанасий (бессмертный), Василий (царственный), Гавриил (сила Божья), Иван (благодать Божья), Ерофей (освященный Богом), Илларион (веселый), Макар (счастливый), Михаил (подобный Богу), Феликс (удачливый, счастливый), Федор (Божий дар), Федора (дарованная Богом). По католическому - Екатерина (чистая, непорочная), Моисей (спасенный из воды) и Роза (роза).

Ранее мы рассказывали, как стать обаятельным человеком.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.