Приметы и запреты на Фадеев день.

Запреты дня 3 сентября 2020: Чего категорически нельзя делать на Фаддея Проповедника pinterest.com

В четверг, 3 сентября 2020 года, православные христиане чтут память апостола от 70-ти Фаддея и мученицы Вассы Алонской.

В народе этот день имеет множество имен: Василиса Льняница, Фаддей Проповедник, День Фадея, Фадеев день.

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Что нельзя делать на Фаддея Проповедника 3 сентября 2020?

сорить деньгами и совершать необдуманные покупки

ходить в гости

ссориться

слушать чужие советы

обижаться.

Приметы на Фаддея Проповедника 3 сентября 2020

На Фаддеев день собирали последний урожай яблок для длительного хранения. Плоды срывали в первой половине дня, пока он еще не успели нагреться от солнца. Делали это предельно осторожно, чтобы не испортить фрукт, иначе он быстро испортится. Плохой приметой, сулящей травмы и неудачи, считалось повреждение спелого яблока при сборке.

Другому, не менее важному занятию, также посвящали свое внимание 3 сентября - сборке льна. Это растение и сегодня “дарит“ нам практичную, удобную и легкую одежду.

Считалось, что 3 сентября на льняных полях можно встретить Льняницу - мифическое существо, похожее на белокурую, голубоглазую молодую девушку. Чтобы не тревожить ее покой, во время сбора льна детям запрещалось выходить в поле, бегать, шуметь и пр. Так как второй покровительницей 3 сентября считается святая Васса Алонская, в народе ее прозвали, по аналогии с духом льняных полей, Льняницей.

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Именины 3 сентября 2020

Авраам (отец народов), Александр (защитник), Васса (Василиса) (пустыня, царственная), Ефрем (плодовитый), Игнат (огненный), Корнилий (Корней) (рог, ягоды кизила), Марфа (госпожа, хозяйка), Павел (малыш) и Фадей (сердце) отмечают 3 сентября День ангела по православному церковному календарю.

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