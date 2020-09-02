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Запреты дня 3 сентября 2020: Чего категорически нельзя делать на Фаддея Проповедника

Комментариев: 3
Приметы и запреты на Фадеев день.
Запреты дня 3 сентября 2020: Чего категорически нельзя делать на Фаддея Проповедника
Запреты дня 3 сентября 2020: Чего категорически нельзя делать на Фаддея Проповедника
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В четверг, 3 сентября 2020 года, православные христиане чтут память апостола от 70-ти Фаддея и мученицы Вассы Алонской.

В народе этот день имеет множество имен: Василиса Льняница, Фаддей Проповедник, День Фадея, Фадеев день.

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Что нельзя делать на Фаддея Проповедника 3 сентября 2020?

  • сорить деньгами и совершать необдуманные покупки
  • ходить в гости
  • ссориться
  • слушать чужие советы
  • обижаться.

Приметы на Фаддея Проповедника 3 сентября 2020

На Фаддеев день собирали последний урожай яблок для длительного хранения. Плоды срывали в первой половине дня, пока он еще не успели нагреться от солнца. Делали это предельно осторожно, чтобы не испортить фрукт, иначе он быстро испортится. Плохой приметой, сулящей травмы и неудачи, считалось повреждение спелого яблока при сборке.

Другому, не менее важному занятию, также посвящали свое внимание 3 сентября - сборке льна. Это растение и сегодня “дарит“ нам практичную, удобную и легкую одежду.

Считалось, что 3 сентября на льняных полях можно встретить Льняницу - мифическое существо, похожее на белокурую, голубоглазую молодую девушку. Чтобы не тревожить ее покой, во время сбора льна детям запрещалось выходить в поле, бегать, шуметь и пр. Так как второй покровительницей 3 сентября считается святая Васса Алонская, в народе ее прозвали, по аналогии с духом льняных полей, Льняницей.

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Именины 3 сентября 2020

Авраам (отец народов), Александр (защитник), Васса (Василиса) (пустыня, царственная), Ефрем (плодовитый), Игнат (огненный), Корнилий (Корней) (рог, ягоды кизила), Марфа (госпожа, хозяйка), Павел (малыш) и Фадей (сердце) отмечают 3 сентября День ангела по православному церковному календарю.

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, приметы, именины, День ангела
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (3)
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Voldia2    03.09.2020, 10:16
Оценка:  0
Voldia2
Я думал, что 3 сентября это четверг....
pусский  (аноним)  02.09.2020, 20:50
Оценка:  -2
pусский
Я жизнерадостно пёрнул!
гость  (аноним)  02.09.2020, 19:34
Оценка:  0
гость
ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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