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"Привет, Сентябрь!": Поздравления и открытки с первым днем осени

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Начало осени - прекрасный повод поздравить родных, друзей и знакомых!
"Привет, Сентябрь!": Поздравления и открытки с первым днем осени
"Привет, Сентябрь!": Поздравления и открытки с первым днем осени
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Уже завтра - первый день осени! Пускай это - немного грустный праздник, но мы поприветствуем сентябрь с радостью. Впереди - длинные ночи, сладкие фрукты, ароматные лесные грибы и волшебный золотой вальс опадающих листьев. Это точно нужно отметить! Ivona собрала для вас самые красивые поздравления с первым днем осени. Спешите порадовать родных и близких!

Поздравления с первым днем осени 2020:

 

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Вот и кончился сезон
Отпусков, каникул.
Не грустить! Таков закон
И природный цикл.

Ты смотри наоборот:
Осень? Распрекрасно!
Значит, скоро Новый год,
Женский день и Пасха!

***

Вот и первый желтый листочек,
Вот и первый осенний денек!
Дни короче, длиннее ночи,
Мягкий плед и горячий чаек...

Будет осень пусть ваша чудесной,
Полной радостей, полной добра,
Удивительной и интересной,
Ведь прекрасная осень пора!

***

Деревья в ярко-огненном наряде,
Горит багряным заревом закат,
Пришла царица-осень при параде,
И листьев россыпи у ног ее лежат.

И месяц потрепала за загривок,
И по полям рукою провела.
Ну, здравствуй, осень, как же ты красива!
Оставь на память чуточку тепла!

***

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К нам осень в гости топала,
Шагала к нам без сна,
И вот она, хоть теплая,
Но вовсе не весна.

Да ладно, дни дождливые
Потом переживем,
Пока же вас, любимые,
С осенним первым днем!

***

Первый день осени, грустно немного,
Первый листочек упал на дорогу,
Дождик закапал, продрогла листва,
Стала желтее и реже трава.
Только прошу я тебя не грустить,
Плюсы и здесь можно ведь находить.
Фрукты поспели, грибочки растут,
Нас на опушках лесных они ждут.
Так что желаю от сердца тебе:
Ты не печалься о желтой траве,
Лучше корзину достань, сапоги,
Да за грибами скорее беги!

***

Лето с осенью обнялись,
Целой год ведь не встречались.
Позади остались где-то
Наши ранние рассветы.

Впереди - зима, ненастье,
Только все равно ведь счастье
Нам никто не отменял,
Коль сентябрь к нам постучал.

Ранее мы рассказывали, как поздравить учителей с первым сентября.

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Теги: первый день, первый день осени, осень, осень 2020, сентябрь, поздравления, открытки
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Источник: ivona)bigmir.net

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