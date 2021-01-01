"Привет, Сентябрь!": Поздравления и открытки с первым днем осени

Начало осени - прекрасный повод поздравить родных, друзей и знакомых!

Уже завтра - первый день осени! Пускай это - немного грустный праздник, но мы поприветствуем сентябрь с радостью. Впереди - длинные ночи, сладкие фрукты, ароматные лесные грибы и волшебный золотой вальс опадающих листьев. Это точно нужно отметить! Ivona собрала для вас самые красивые поздравления с первым днем осени. Спешите порадовать родных и близких!

Поздравления с первым днем осени 2020:

Читай также: “Первый раз в первый класс“: Стихи для первоклассников на День знаний

Вот и кончился сезон

Отпусков, каникул.

Не грустить! Таков закон

И природный цикл.

Ты смотри наоборот:

Осень? Распрекрасно!

Значит, скоро Новый год,

Женский день и Пасха!

***

Вот и первый желтый листочек,

Вот и первый осенний денек!

Дни короче, длиннее ночи,

Мягкий плед и горячий чаек...

Будет осень пусть ваша чудесной,

Полной радостей, полной добра,

Удивительной и интересной,

Ведь прекрасная осень пора!

***

Деревья в ярко-огненном наряде,

Горит багряным заревом закат,

Пришла царица-осень при параде,

И листьев россыпи у ног ее лежат.

И месяц потрепала за загривок,

И по полям рукою провела.

Ну, здравствуй, осень, как же ты красива!

Оставь на память чуточку тепла!

***

Читай также: Шпаргалка для мам. Оригинальные прически с бантами на 1 сентября

К нам осень в гости топала,

Шагала к нам без сна,

И вот она, хоть теплая,

Но вовсе не весна.

Да ладно, дни дождливые

Потом переживем,

Пока же вас, любимые,

С осенним первым днем!

***

Первый день осени, грустно немного,

Первый листочек упал на дорогу,

Дождик закапал, продрогла листва,

Стала желтее и реже трава.

Только прошу я тебя не грустить,

Плюсы и здесь можно ведь находить.

Фрукты поспели, грибочки растут,

Нас на опушках лесных они ждут.

Так что желаю от сердца тебе:

Ты не печалься о желтой траве,

Лучше корзину достань, сапоги,

Да за грибами скорее беги!

***

Лето с осенью обнялись,

Целой год ведь не встречались.

Позади остались где-то

Наши ранние рассветы.

Впереди - зима, ненастье,

Только все равно ведь счастье

Нам никто не отменял,

Коль сентябрь к нам постучал.

Ранее мы рассказывали, как поздравить учителей с первым сентября.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.