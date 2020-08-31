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Запреты дня 1 сентября 2020: Чего категорически нельзя делать на Феклу Свекольницу

Комментариев: 2
Приметы и поверья Традиции и суеверия, которые связывают в народном календаре с днем Феклы Свекольницы.
Запреты дня 1 сентября 2020: Чего категорически нельзя делать на Феклу Свекольницу
Запреты дня 1 сентября 2020: Чего категорически нельзя делать на Феклу Свекольницу
depositphotos.com

Во вторник, 1 сентября 2020 года, православные христиане чтут память мучеников Андрея Стратилата, Тимофея, Агапия и мученицы Феклы.

В народе этот день также называют Фекла Свекольница, Андрея Стратилата, Андрея Тепляка или Стратилатов день.

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Что нельзя делать на Феклу Свекольницу 1 сентября 2020?

  • сплетничать и раскрывать чужие секреты (к финансовым проблемам)
  • чинить обувь и одежду (к неудачам)
  • завидовать
  • вглядываться в огонь (к потере зрения).

Приметы на Феклу Свекольницу 1 сентября 2020

Во главе стола в этот день оказывалась, конечно же, свекла - источник витаминов и микроэлементов, издревле широко почитаемый за вкусовые и лечебные свойства. Считалось, что они усиливались на Феклу Свекольницу. Традиционно из корнеплода готовили горячие и холодные супы, запекали с медом и яблоками, подавали в маринованном виде к картофелю. Сок свеклы использовали, как натуральный краситель, а также в качестве лечебного напитка (мочегонного и слабительного). Свежие листья в толченом виде прикладывали к глазам, сырой овощ избавлял от зубной боли.

Сны в ночь на 1 сентября - вещие и несут, как правило, благие знамения. Дневное сновидение, увиденное 1 сентября, может оказаться пустым, если не сбудется до заката. Свои сны рассказывать в этот день категорически запрещено, равно как и делиться содержанием чужих снов. Особенно это касается детских, которые следует держать в тайне.

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Другие праздники 1 сентября 2020

  • День знаний

Именины 1 сентября 2020

День ангела отмечают Андрей (храбрый), Николай (побеждающий народ), Тимофей (почитающий Бога), Феофан (богоявление) и Фекла (слава Божья).

Ранее мы рассказывали, как поздравить учителей с 1 сентября.

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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.08.2020, 19:50
Оценка:  0
гость
19-42 на фашистской педерастии знания не нужны, там надо пердеть, пить бояру, или долбиться наркотой.
pусский  (аноним)  31.08.2020, 19:42
Оценка:  0
pусский
Собираюсь громко пёрнуть в день знаний!
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