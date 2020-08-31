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Запреты дня 31 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Флора и Лавра

Комментариев: 1
Приметы и суеверия дня 31 августа, которых придерживались древние, чтобы привлечь удачу .

Чего нельзя делать 31 августа 2020
Чего нельзя делать 31 августа 2020
Depositphotos.com

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В понедельник, 31 августа 2020, православная церковь вспоминает ранних христианских мучеников братьев Флора и Лавра. Они жили во II веке в римской провинции Иллирик и пострадали за христианскую веру. 

По преданию, братья Флор и Лавр могли творить чудеса. В воспоминаниях о святых значится, что когда-то они исцелили от тяжкой болезни молодого язычника, который уверовал и стал христианином. 

Потому святым мученикам Флору и Лавру принято молиться об исцелении физических и психических заболеваний.

В народе день памяти святых братьев получил название “Лошадиный праздник“. В этот день коней баловали, не нагружали работой и даже брызгали святой водой, принесенной со службы в церкви.

Предлагаем узнать, какие еще традиции установились на Флора и Лавра 31 августа, и чего нельзя делать в этот день.

В народе считали, что в точь на 31 августа Флора и Лавра –снятся вещие сны. Потому стоит запомнить сновидения, которые вы увидите с 30 на 31 августа. Такие сны могут содержать интересные подсказки, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

В день Флора и Лавра есть ряд запретов, которые не стоит нарушать, чтобы не спугнуть удачу.

  • Запреты 31 августа 2020

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Древние считали, что 31 августа нельзя:

  • категорически запрещено бить и обижать лошадей и домашних животных
  • употреблять в еду конину – тех гурманов, кто на Флора и Лавра не исключит из рациона этот вид мяса – ждут неприятности
  • нельзя скандалить, поддерживать ссоры и поддаваться на провокации энергетических вампиров, которые могут нарочно провоцировать конфликты
  • не стоит в этот день унывать, быть подавленным
  • надевать черное – так можно накликать беду (запрет не касается тех, кто в трауре)
  • пересчитывать оставшиеся деньги в кошельке, держать кошелек пустым, показывать кому-то его содержимое, жаловаться на финансовые проблемы – так вы накличете еще больше неприятностей
  • брать в руку деньги, которые дают на сдачу – карта вам в помощь
  • сбрасывать крошки со стола на пол – предки ассоциировали крохи со слезами в будущем.

Ранее мы писали, что Слава Каминская показала откровенный наряд на “Танцах со звездами“. 

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Алекс  (аноним)  31.08.2020, 08:21
Оценка:  0
Алекс
Но при чем здесь люди нашего времени? Вы сами написали, что этих обычаев придерживались, цитирую: "древние люди". Сейчас у вас есть компьютеры и интернет 21 века, со всеми их безграничными возможностями, а вы собрались "вызывать удачу" с помощью магии и кукол Вуду?
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