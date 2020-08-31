Запреты дня 31 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Флора и Лавра

Приметы и суеверия дня 31 августа, которых придерживались древние, чтобы привлечь удачу .

Чего нельзя делать 31 августа 2020 Depositphotos.com

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В понедельник, 31 августа 2020, православная церковь вспоминает ранних христианских мучеников братьев Флора и Лавра. Они жили во II веке в римской провинции Иллирик и пострадали за христианскую веру.

По преданию, братья Флор и Лавр могли творить чудеса. В воспоминаниях о святых значится, что когда-то они исцелили от тяжкой болезни молодого язычника, который уверовал и стал христианином.

Потому святым мученикам Флору и Лавру принято молиться об исцелении физических и психических заболеваний.

В народе день памяти святых братьев получил название “Лошадиный праздник“. В этот день коней баловали, не нагружали работой и даже брызгали святой водой, принесенной со службы в церкви.

Предлагаем узнать, какие еще традиции установились на Флора и Лавра 31 августа, и чего нельзя делать в этот день.

В народе считали, что в точь на 31 августа Флора и Лавра –снятся вещие сны. Потому стоит запомнить сновидения, которые вы увидите с 30 на 31 августа. Такие сны могут содержать интересные подсказки, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

В день Флора и Лавра есть ряд запретов, которые не стоит нарушать, чтобы не спугнуть удачу.

Запреты 31 августа 2020

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Древние считали, что 31 августа нельзя:

категорически запрещено бить и обижать лошадей и домашних животных

употреблять в еду конину – тех гурманов, кто на Флора и Лавра не исключит из рациона этот вид мяса – ждут неприятности

нельзя скандалить, поддерживать ссоры и поддаваться на провокации энергетических вампиров, которые могут нарочно провоцировать конфликты

не стоит в этот день унывать, быть подавленным

надевать черное – так можно накликать беду (запрет не касается тех, кто в трауре)

пересчитывать оставшиеся деньги в кошельке, держать кошелек пустым, показывать кому-то его содержимое, жаловаться на финансовые проблемы – так вы накличете еще больше неприятностей

брать в руку деньги, которые дают на сдачу – карта вам в помощь

сбрасывать крошки со стола на пол – предки ассоциировали крохи со слезами в будущем.

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