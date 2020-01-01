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Продавцами будут дети: на «Дарынке» пройдет ярмарка «Брокант»Актуально

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Детская ярмарка состоится в субботу, 29 августа.
Продавцами будут дети: на «Дарынке» пройдет ярмарка «Брокант»
Продавцами будут дети: на «Дарынке» пройдет ярмарка «Брокант»
Пресс-служба

29 августа столичный маркет-молл «Дарынок» проведет детскую ярмарку «Брокант», на которой юные продавцы будут искать новый дом своим игрушкам, книгам, одежде, гаджетам. Приходите торговать собственными вещами, покупать новые и учить малышей ответственному потреблению. В развлекательной программе уикенда также бесплатные мастер-классы, шоу-программы, анимация, сладкая вата, аквагрим, батуты на территории школьной ярмарки и выступления музыкантов.

Гаражная распродажа детских вещей пройдет с 12:00 до 18:00 на втором этаже зала 3D. Чтобы принять участие в ярмарке в качестве продавца, получить собственную мини-витрину и ценники, нужно заполнить анкету по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenPi4R29AbtdRhH1VUS50CFbI7E6GlJl5bvDeczQqHJSTUdQ/viewform. На «Броканте» продавать могут дети от 5 до 14 лет. Малыши – только под присмотром родителей.  Регистрация юных бизнесменов длится до 28.08. Для посетителей вход бесплатный.  

Детская ярмарка
Детская ярмарка "Брокант"
Пресс-служба

А чтобы выходные были наполнены яркими моментами и весельем, «Дарынок» также подготовил много приятных сюрпризов. В частности, на территории школьной ярмарки в субботу в 14:00 покажут научно-химическое представление, а в воскресенье – шоу иллюзий. С 12:00 до 18:00 здесь также будут проводить бесплатные мастер-классы по созданию слаймов и «школьных монстриков» для карандашей из полимерной глины. Возле 6 входа для посетителей выступят кавер-группы: No comment, Black town, Oscar Wild, Alex & Elina.

Детская ярмарка
Детская ярмарка "Брокант"
Пресс-служба

Помимо живых выступлений музыкантов гостей ждёт:

  • Бесплатная сладкая вата, аквагрим и глиттер тату (зона Wi-Fi).
  • Школьная ярмарка, роллердром и бесплатные батуты на втором этаже зала 3Д.
  • Lounge zone с диджеем и детской плащадкой на лужайке (вход 7).

Детская ярмарка
Детская ярмарка "Брокант"
Пресс-служба

Детская ярмарка
Детская ярмарка "Брокант"
Пресс-служба

Подробно с программой развлечений маркет-молла можно ознакомиться по телефону (044) 461 88 13 и на сайте «Дарынка». Также следите за новостями на страницах соцсетей и .

 «Дарынок» находится по адресу: г. Киев, ул. Беломорская, 1 (станция метро «Лесная»)

Продавцями будуть діти: на «Даринку» пройде ярмарок «Брокант»

29 серпня столичний маркет-молл «Даринок» проведе дитячий ярмарок «Брокант», на якому юні продавці будуть шукати новий будинок своїм іграшкам, книгам, одягу, гаджетам. Приходьте торгувати власними речами, купувати нові й вчити малюків відповідальному споживанню. У розважальній програмі вікенду також безкоштовні майстер-класи, шоу-програми, анімація, солодка вата, аквагрим, батути на території шкільного ярмарку й виступи музикантів.

Детская ярмарка
Детская ярмарка "Брокант"
Пресс-служба

Гаражний розпродаж дитячих речей пройде з 12:00 до 18:00 на другому поверсі зали 3D. Щоб взяти участь у ярмарку в якості продавця, отримати власну мінівітрину й цінники, потрібно заповнити анкету за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenPi4R29AbtdRhH1VUS50CFbI7E6GlJl5bvDeczQqHJSTUdQ/viewform. На «Броканті» продавати можуть діти від 5 до 14 років. Малюки – тільки під наглядом батьків. Реєстрація юних бізнесменів триває до 28.08. Для відвідувачів вхід безкоштовний.

Детская ярмарка
Детская ярмарка "Брокант"
Пресс-служба

А щоб вихідні були наповнені яскравими моментами й веселощами, «Даринок» також підготував багато приємних сюрпризів. Зокрема, на території шкільного ярмарку в суботу о 14:00 покажуть науково-хімічну виставу, а в неділю – шоу ілюзій. З 12:00 до 18:00 тут також будуть проводити безкоштовні майстер-класи зі створення слайму й «шкільних монстриків» для олівців з полімерної глини. Біля 6 входу для відвідувачів виступатимуть кавер-гурти: No comment, Black town, Oscar Wild, Alex & Elina.

Детская ярмарка
Детская ярмарка "Брокант"
Пресс-служба

Крім живих виступів музикантів гостей чекає:

  • Безкоштовна солодка вата, аквагрим і гліттер тату (зона Wi-Fi).
  • Шкільний ярмарок, ролердром та безкоштовні батути на другому поверсі залу 3Д.
  • Lounge zone з діджеєм і дитячим майданчиком на галявині (вхід 7).

Детская ярмарка
Детская ярмарка "Брокант"
Пресс-служба

Детская ярмарка
Детская ярмарка "Брокант"
Пресс-служба

Детально з програмою розваг маркет-моллу можна ознайомитися за телефоном (044) 461 88 13 та на сайті «Даринку». Також слідкуйте за новинами на сторінках соцмереж Facebook і Instagram.

«Даринок» знаходиться за адресою: м Київ, вул. Біломорська, 1 (станція метро «Лісова»)

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Теги: детская ярмарка, Дарынок
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Источник: ivоna bigmir)net

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