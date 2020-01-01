В пятницу отмечается большой двунадесятый праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

Запреты дня 28 августа: чего нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы Pinterest.com

Ежегодно 28 августа отмечается один из важнейших православных праздников, Успение Пресвятой Богородицы. В этот день принято идти в церковь. 28 августа завершает Успенский пост.



Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы:

Запрещено делать работу по дому

Устраивать шумные гулянья

Ходить босиком по траве

Скандалить

Незамужним девушкам не стоит в этот день делать стрижку

Приметы на Успение Пресвятой Богородицы:

Если в этот день будет тепло, то ждать ненастья.

Радуга в этот день означает, что нужно готовиться к теплой осени.

Много паутины, зима ожидается морозная и ясная.

Сны на Успение - вещи

Дождь в этот день предвещает сухую осень.

Если праздник совпадает с периодом бабьего лета, стоит надеяться на морозную, но малоснежную зиму.

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