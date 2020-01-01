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Запреты дня 28 августа: чего нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

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В пятницу отмечается большой двунадесятый праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Запреты дня 28 августа: чего нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
Запреты дня 28 августа: чего нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
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Ежегодно 28 августа отмечается  один из важнейших православных праздников, Успение Пресвятой Богородицы. В этот день принято идти в церковь. 28 августа завершает Успенский пост.

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы:

  • Запрещено делать работу по дому
  • Устраивать шумные гулянья
  • Ходить босиком по траве
  • Скандалить
  • Незамужним девушкам не стоит в этот день делать стрижку

Приметы на Успение Пресвятой Богородицы:

  • Если в этот день будет тепло, то ждать ненастья.
  • Радуга в этот день означает, что нужно готовиться к теплой осени.
  • Много паутины, зима ожидается морозная и ясная.
  • Сны на Успение - вещи
  • Дождь в этот день предвещает сухую осень.
  • Если праздник совпадает с периодом бабьего лета, стоит надеяться на морозную, но малоснежную зиму.

Ранее мы публиковали посевной календарь на сентябрь. 

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Теги: успение пресвятой богородицы
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