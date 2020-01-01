Запреты дня 28 августа: чего нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
В пятницу отмечается большой двунадесятый праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Ежегодно 28 августа отмечается один из важнейших православных праздников, Успение Пресвятой Богородицы. В этот день принято идти в церковь. 28 августа завершает Успенский пост.
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы:
- Запрещено делать работу по дому
- Устраивать шумные гулянья
- Ходить босиком по траве
- Скандалить
- Незамужним девушкам не стоит в этот день делать стрижку
Приметы на Успение Пресвятой Богородицы:
- Если в этот день будет тепло, то ждать ненастья.
- Радуга в этот день означает, что нужно готовиться к теплой осени.
- Много паутины, зима ожидается морозная и ясная.
- Сны на Успение - вещи
- Дождь в этот день предвещает сухую осень.
- Если праздник совпадает с периодом бабьего лета, стоит надеяться на морозную, но малоснежную зиму.
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